مؤتمر سلوت: مشاركة جاكبو ضد ولفرهامبتون محل شك.. وأحيانا نتخذ قرارات خاطئة بسبب المشاعر

تحوم الشكوك حول جاهزية كودي جاكبو لاعب ليفربول للمشاركة في مباراة فريقه ضد ولفرهامبتون.

ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون يوم الأحد ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "كودي جاكبو تعرض لإصابة طفيفة لذلك قررت استبداله أمام إيفرتون. مشاركته ضد ولفرهامبتون محل شك".

وأضاف "على مدار 90 دقيقة كاملة لم أشعر باستمرار بأننا سنفوز على إيفرتون، وكان التعادل هو النتيجة العادلة، ولكن بعد أن تقدمنا ​​في النتيجة بعد 97 دقيقة، شعرت وكأننا خسرنا نقطتين".

وشدد "لا بد أن أشيد بديفيد مويس. فمنذ أن جاء إلى إيفرتون قام بعمل رائع وجعل المباراة صعبة علينا"

وتابع "البطاقة الحمراء؟ كان يجب أن أتصرف بشكل مختلف بعد المباراة. في بعض الأحيان نتخذ قرارات خاطئة بسبب المشاعر"

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف سلوت مباراتين بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام إيفرتون في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ15.

وتعرض أرني سلوت المدير الفني للريدز، ومساعده سبايك هولشوف وذلك بعد اعتراضهما على الحكم عقب نهاية مباراة ليفربول ضد إيفرتون.

وتعادل إيفرتون 2-2 أمام ليفربول بعدما أحرز تاركوفسكي هدفا في الدقيقة 90+7 ليشهد ملعب المباراة فرحة هستيرية.

وأجاب "ولفرهامبتون فريق جيد للغاية وماتيوس كونيا لاعب رائع ولديه القدرة على اللعب لأحد أفضل 5 فرق في الدوري الإنجليزي".

وأتم "إذا ذهبت إلى الدوري الهولندي ونظرت إلى الفريق في المركز السابع عشر، فلن تجد لاعبا يمكنه اللعب لأياكس أو آيندهوفن أو فينورد بخلاف ما يحدث في إنجلترا".

ويقدم البرازيلي كونيا مستيوات رائعة مع ولفرهامبتون، إذ سجل 12 هدفا وصنع 4 خلال 26 مباراة بالموسم الحالي.

ويلعب ليفربول في الجولة الـ25 أمام ولفرهامبتون يوم الأحد، قبل مواجهة أستون فيلا يوم 19 فبراير.

وسيقود جون هيتينجا المساعد الثاني فريق ليفربول بدلا منه، حيث سيتواجد سلوت ومساعده الأول في المدرجات.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.

فيما تواجد ولفرهامبتون في المركز الـ17 بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.