مواعيد مباريات الجمعة 14 فبراير - تشيلسي يواجه برايتون.. والدوري السعودي

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 10:44

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي ضد برايتون

يشهد اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025 مجموعة من المباريات في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 فبراير والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم مباراة قوية بين تشيلسي وبرايتون ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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فيما تقام 3 مباريات هامة ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × برايتون.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

الهلال × الرياض.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة إس سي سبورتس 1.

الاتفاق × الفتح.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة و5 دقائق مساء.. وتذاع على قناة إس سي سبورتس إكسترا 1.

العروبة × الخلود.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.. وتذاع على قناة إس سي سبورتس إكسترا 2.

الدوري الإنجليزي تشيلسي برايتون
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