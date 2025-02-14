وكيل بيسيرو: الزمالك هو المشروع الذي أراده.. وهذا سر سعادته بعبد الله السعيد

رفض مروان الشربيني وكيل جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك الجديد الكشف عن راتبه.

وقال الشربيني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "النادي هو المنوط به توضيح الأرقام والرواتب والأمور التعاقدية".

وأضاف "بيسيرو كان مرحبا بشدة بفكرة التواجد في مصر وفي الزمالك".

وأوضح "التعاقد مدته عام ونصف، ومعه 4 مساعدين أجانب، والنادي من سيؤكد هوية المدرب المصري المعاون".

وأكمل "بيسيرو سيخوض المران الأول الجمعة، وسيخوض مباراة بتروجت وبعدها الأهلي وفقا للجدول".

وواصل "المفاوضات لم تأخذ وقتا بل تمت بسرعة نظرا لرغبة بيسيرو والنادي، وتم التوافق سريعا بين الطرفين".

وتابع "الأمور تمت بسهولة في وجود أسماء كبيرة مثل أحمد حسام ميدو وحسين السيد وبقية أعضاء مجلس إدارة الزمالك".

وأضاف "الزمالك هو المشروع الذي يريده بيسيرو، وهو ما شجعه للعودة إلى مصر من جديد".

وكشف "لم نتحدث عن أي تعاقدات للاعبين إطلاقا، وبيسيرو بدأ العمل والتحضير من فترة وهو يعرف اللاعبين بالفعل".

واختتم "بيسيرو كان سعيدا بمعرفة أن عبد الله السعيد لا يزال محتفظا بلياقته.. ولم يشكل العمر فارقا بالنسبة له".

ووصل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو إلى القاهرة تمهيدا لتدريب فريق نادي الزمالك.

وكان FilGoal.com قد كشف عن تواصل الزمالك مع بيسيرو لبحث إمكانية قيادة الفريق وإبداء المدرب البرتغالي موافقته.(مزيد من التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيسيرو وصل إلى القاهرة تمهيدا لتدريب الزمالك خلفا للسويسري كريستيان جروس.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك قرر رحيل كريستيان جروس عقب نهاية مران اليوم الخميس ودفع الشرط الجزائي للمدرب السويسري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أبلغ جروس بإنهاء التعاقد معه ووجود مدرب جديد من الغد.

وتولى جروس قيادة الزمالك في منتصف ديسمبر الماضي في ولاية ثانية مع الفريق بعد رحيل جوزيه جوميز.

وقاد جروس الزمالك في 13 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز 8 مرات ومقابل 3 تعادلات وهزيمتين.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.