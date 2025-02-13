وكيل حمد إبراهيم لـ في الجول: لا توجد مستحقات متأخرة لدى الإسماعيلي

الخميس، 13 فبراير 2025 - 23:29

كتب : عمرو نبيل

حمد إبراهيم - الإسماعيلي

نفى عبد الله عبد الهادي وكيل حمد إبراهيم المدير الفني السابق للإسماعيلي وجود مستحقات لموكله لدى الدراويش.

ورحل حمد إبراهيم عن تدريب الإسماعيلي بعد الخسارة من الجونة 2-0 ضمن الجولة 13 من الدوري.

وقال عبدالله عبدالهادي وكيل حمد ابراهيم لـ FilGoal.com : "حمد إبراهيم تسلم جميع مستحقاته من الإسماعيلي ولا توجد أي مستحقات متأخرة كما يتردد".

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وأضاف "علاقتنا جيدة بجميع مسؤولي الإسماعيلي وجماهيره ونتمنى لهم التوفيق مستقبلا بعد المساندة والدعم الذي وجدناه منهم".

وأعلن النادي الإسماعيلي رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، رسميا بعد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي لبحث تراجع نتائج الفريق.

وكشف الإسماعيلي في بيانه: "تقرر تعيين جهاز فني مؤقت يضم عماد سليمان مديرا فنيا، وأحمد العجوز مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وأحمد قناوي مدربا، وأحمد الدهراوي مدربا لحراس المرمى".

وأوضح بيان الإسماعيلي: "يقود الجهاز الفني بقيادة عماد سليمان المسؤولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد وذلك نظرا لضيق الوقت".

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فوز الجونة ارتقى به مركزا ورفع رصيده لـ 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وتكبد الإسماعيلي الخسارة الرابعة على التوالي وظل في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.

ولأول مرة ينتصر الجونة على الإسماعيلي بعد 3 مباريات في الدوري شهدت تعادلين وانتصار للدراويش.

ولأول مرة يسجل الجونة هدفين في مباراة واحدة بالدوري المصري والثالثة هذا الموسم إجمالا في جميع المسابقات.

ويستعد الإسماعيلي للقاء الأهلي في الجولة المقبلة، فيما يحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري.

الإسماعيلي حمد إبراهيم
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