تحديد ساعة انطلاق نهائي كأس الرابطة بين ليفربول ونيوكاسل

الخميس، 13 فبراير 2025 - 23:00

كتب : FilGoal

ليفربول أمام ليل في دوري الأبطال

تأهل ليفربول إلى نهائي كأس رابطة المحترفين بعدما فاز على توتنام، ليضرب موعدا ضد نيوكاسل يونايتد.

وانتصر ليفربول على توتنام بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي، ليضرب موعدا مع نيوكاسل في النهائي الشهر المقبل (التفاصيل).

رباعية ليفربول سجلها كودي جاكبو ومحمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي ومحمد صلاح.

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بينما تأهل نيوكاسل إلى النهائي بعد الفوز على أرسنال بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة.

موعد نهائي كأس الرابطة

وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد 16 مارس المقبل.

وتنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المواجهة على استاد ويمبلي.

وتذاع المباراة عبر قنوات beIN sports، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

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