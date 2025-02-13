"ندين العنصرية ضد دوكوري".. بيان مشترك من ليفربول وإيفرتون بعد أحداث ديربي ميرسيسايد

الخميس، 13 فبراير 2025 - 16:18

كتب : FilGoal

إيفرتون أمام ليفربول

أصدر ناديا ليفربول وإيفرتون بيانا مشتركا عقب الأحداث التي شهدها لقاء الفريقين مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ15 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة اشتباكات عقب نهايتها بين عبد الله دوكوريه لاعب إيفرتون، وكورتيس جونز لاعب ليفربول.

وذكر الناديان في البيان: "ندين الإساءة العنصرية التي تعرض لها عبد الله دوكوري وسنعمل مع شركة ميرسيسايد التي تجري تحقيقا لتحديد الأفراد المتهمين.

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وأكمل البيان: "مثل هذه الإساءة مستهجنة ولا ينبغي التسامح معها، كما نشجع الأشخاص الذين يشهدون أو يتعرضون للإساءة عبر الإنترنت على الإبلاغ عنها وتسليط الضوء عليها على منصات التواصل الاجتماعي التي تظهر عليها."

وأتم: "يتعين علينا جميعًا، بما في ذلك شركات وسائل التواصل الاجتماعي، اتخاذ موقف عدم التسامح مطلقًا. ويتعين على المنصات تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر مثل هؤلاء المعتدين.. ليس للعنصرية والكراهية مكان على الإنترنت، أو في ملاعبنا أو في مجتمعاتنا.".

وتوجه دوكوريه عقب صافرة النهاية تجاه جماهير ليفربول قبل أن يشتبك معه جونز لتشهد المباراة أحداثا درامية.

وتعادل إيفرتون 2-2 أمام ليفربول بعدما أحرز تاركوفسكي هدفا في الدقيقة 90+7 ليشهد ملعب المباراة فرحة هستيرية.

ويلعب ليفربول في الجولة الـ25 أمام ولفرهامبتون يوم الأحد، قبل مواجهة أستون فيلا يوم 19 فبراير.

إيفرتون ليفربول عبد الله دوكوريه
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