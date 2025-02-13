الخامس - برشلونة يجدد تعاقده مع كوبارسي حتى 2029

الخميس، 13 فبراير 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

باو كوبارسي - خوليان ألفاريز

أعلن نادي برشلونة تمديد تعاقده مع باو كوبارسي مدافع الفريق حتى عام 2029.

وبلغ كوبارسي 18 عاما مؤخرًا، وذلك بعد 13 شهرًا من الظهور الأول مع الفريق.

وكان الظهور الأول لكوبارسي مع الفريق الأول أمام اونيونيستاس في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 18 يناير عام 2024.

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وكشف النادي في إعلانه الرسمي: "كان من الواضح أن كوبارسي لاعباً مميزاً، إنه ليس مجرد مدافع حازم بل إنه يقرأ اللعبة جيدًا ويمكنه لعب تمريرات رائعة تليق بأفضل لاعبي خط الوسط، كوبارسي هو برشلونة بنسبة 100%، ومن المقرر أن يظل كذلك لسنوات عديدة أخرى."

وانضم كوبارسي إلى أكاديمية لاماسيا في برشلونة عام 2018 قادما من ناشئي جيرونا ليستمر مع الفريق 6 سنوات قبل تصعيده للفريق الأول.

ووقع كوبارسي عقده الجديد ظهر اليوم الخميس، في حضور رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والنائب الأول للرئيس رافا يوستي، ومدير الكرة في النادي ديكو.

وأصبح كوبارسي خامس لاعب يجدد تعاقده مع برشلونة بعد جافي حتى 2030، وجيرارد مارتن حتى 2028، ورونالد أراوخو حتى 2031، وبيدري حتى 2030.

ولعب كوبارسي هذا الموسم 23 مباراة في الدوري الإسباني ، و8 مباريات في دوري الأبطال، و3 مباريات في كأس الملك، ومباراتي السوبر الإسباني.

وتوج كوبارسي مع برشلونة ببطولة السوبر الإسباني، كما فاز مع منتخب إسبانيا الأولمبي بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس على حساب أصحاب الأرض.

كوبارسي برشلونة الدوري الإسباني
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