الدوري - معتز زدام أساسي مع مودرن.. ويسري وحيد وشيكا يقودان الطلائع

يلتقي مودرن سبورت أمام طلائع الجيش في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري، والمقررة على ملعب السلام.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، فيما يحل مودرن سبورت المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

ويقود مودرن سبورت اليوم أحمد صالح المدير الفني المؤقت للفريق بعد رحيل فرانك دوما المدير الفني السابق للفريق.

ويبدأ مودرن سبورت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد يوسف - غنام محمد - محمد هلال

الوسط: أحمد عاطف - حسام حسن - محمد دسوقي

الهجوم: طارق سيد - محمود شعبان - معتز زدام

وعلى الجانب الآخر، يبدأ طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - خالد سطوحي - عمرو طارق

الوسط: على حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب

الهجوم: يسري وحيد - أحمد متعب - جودوين شيكا

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شعبان - عماد فتحي - رجب عمران - فريد شوقي - أحمد الشيخ - معاذ الحناوي - أحمد سمير - حميد ماو - محمد هاني