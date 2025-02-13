قرعة أمم إفريقيا للشباب - مجموعة نارية لمنتخب مصر

الخميس، 13 فبراير 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة بخلاف منتخب مصر كل من نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

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وتم تقسيم 13 منتخبا على 3 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي بجانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

ويقود منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، أسامة نبيه.

وجاءت مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - المتأهل بتصفيات المنطقة الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا - مصر - جنوب إفريقيا - المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى كأس العالم 2025 في تشيلي بالفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخبا.

منتخب مصر للشباب أمم إفريقيا للشباب مصر تحت 20 عاما أسامة نبيه
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