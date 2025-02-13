إيقاف سلوت مباراتين بعد أحداث مباراة إيفرتون

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول مباراتين بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام إيفرتون في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ15.

وذكر بيان الدوري الإنجليزي الرسمي: "أرني سلوت المدير الفني لن يتواجد على خط الملعب في مباراتي ولفرهامبتون وأستون فيلا".

وأوضح البيان: "سلوت استخدم لغة جارحة ومهينة ومسيئة".

وأشهر أوليفير بطاقة حمراء لـ أرني سلوت المدير الفني للريدز، ومساعده سبايك هولشوف وذلك بعد اعتراضهما على الحكم عقب النهاية.

وأظهرت اللقطات مصافحة سلوت للحكم، قبل أن يتفوه ببعض الكلمات.

وشهدت المباراة اشتباكات عقب نهايتها بين عبد الله دوكوريه لاعب إيفرتون، وكورتيس جونز لاعب ليفربول.

وتوجه دوكوريه عقب صافرة النهاية تجاه جماهير ليفربول قبل أن يشتبك معه جونز لتشهد المباراة أحداثا درامية.

وتعادل إيفرتون 2-2 أمام ليفربول بعدما أحرز تاركوفسكي هدفا في الدقيقة 90+7 ليشهد ملعب المباراة فرحة هستيرية.

ويلعب ليفربول في الجولة الـ25 أمام ولفرهامبتون يوم الأحد، قبل مواجهة أستون فيلا يوم 19 فبراير.

وسيقود جون هيتينجا المساعد الثاني فريق ليفربول بدلا منه، حيث سيتواجد سلوت ومساعده الأول في المدرجات.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.