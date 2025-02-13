ملف قرعة كاف - نهاية بطولات إفريقيا للناشئين والشباب والمحليين وسيدات الصالات

الخميس، 13 فبراير 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة 4 منافسات مختلفة اليوم الخميس.

وسيتم إجراء قرعة منافسات بطولة إفريقيا للسيدات داخل الصالات ثم المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للمحليين للرجال.

كما سيتم إجراء قرعة منافستي بطولة أمم إفريقيا تحت 20 وتحت 17 عاما.

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قرعة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

وجاءت مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - المتأهل بتصفيات المنطقة الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا - مصر - جنوب إفريقيا - المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون.

تستضيف كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

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قرعة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

المجموعة الأولى: المغرب - أوغندا - تنزانيا - زامبيا.

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - بطل تصفيات المنطقة الوسطى - جنوب إفريقيا - مصر.

المجموعة الثالثة: السنغال - جامبيا - الصومال - تونس.

المجموعة الرابعة: مالي - أنجولا - كوت ديفوار - وصيف تصفيات المنطقة الوسطى.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي، ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز إلى كأس العالم في نوفمبر المقبل بدولة قطر.

تقام في المغرب من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين بمشاركة 16 منتخبا مقسمين على 4 مجموعات.

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قرعة المرحلة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

المرحلة الثانية

الفائز من (جزر القمر × مالاوي) × الفائز من (مصر × جنوب إفريقيا)

الفائز من (جامبيا × الجابون) × الجزائر

الذهاب من 2 إلى 4 مايو والإياب من 9 إلى 11 مايو.

المرحلة الأولى

جزر القمر × مالاوي

جنوب إفريقيا × مصر

جامبيا × الجابون

الذهاب من 28 فبراير إلى 2 مارس والإياب من 7 إلى 9 مارس.

انطلاق القرعة

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قرعة أمم إفريقيا للسيدات داخل الصالات

المجموعة الأولى: المغرب - الكاميرون - ناميبيا.

المجموعة الثانية: أنجولا - مصر - غينيا.

المجموعة الثالثة: مدغشقر - تنزانيا - السنغال.

وتقام بمشاركة 9 منتخبات مقسمين على 3 مجموعات ويتأهل أول كل مجموعة بجانب أفضل ثاني للمربع الذهبي، وطرفا النهائي فقط إلى كأس العالم.

تقام البطولة في المغرب من 22 إلى 30 أبريل المقبل.

كاف قرعة إفريقيا
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