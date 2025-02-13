ميرور تكشف عن طرد رابع في أحداث إيفرتون وليفربول.. وسبب عدم ظهور سلوت إعلاميا

لم يتمكن أرني سلوت المدير الفني لليفربول، التصريح للصحافة الإنجليزية أو حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة اشتباكات عقب نهايتها بين عبد الله دوكوريه لاعب إيفرتون، وكورتيس جونز لاعب ليفربول.

وتوجه دوكوريه عقب صافرة النهاية تجاه جماهير ليفربول قبل أن يشتبك معه جونز لتشهد المباراة أحداثا درامية.

وأشهر الحكم مايكل أوليفير 4 بطاقات حمراء على إثر تلك الاشتباكات الأولى لـ دوكوريه، وبطاقة صفراء ثانية لكورتيس جونز ليتلقى البطاقة الحمراء.

كما أشهر أوليفير بطاقة حمراء لكل من أرني سلوت المدير الفني للريدز، ومساعده سبايك هولشوف وذلك بعد اعتراضهما على الحكم عقب النهاية.

وتعادل إيفرتون 2-2 أمام ليفربول بعدما أحرز تاركوفسكي هدفا في الدقيقة 90+7 ليشهد ملعب المباراة فرحة هستيرية.

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزي: "تنص قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على أنه لا يجوز لأي لاعب أو مدرب أو مدير فني يحصل على البطاقة الحمراء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام بعد المباراة."

وأوضحت الصحيفة: "تم طرد هولشوف مساعد سلوت أيضًا بسبب الجدال العنيف مع الحكم، ونتيجة لذلك تم إلغاء المؤتمر الصحفي لفريق ليفربول، وظهور القائد فيرجيل فان ديك للتحدث مع وسائل الإعلام."

وكشفت الصحيفة عن غياب سلوت، ومساعده هولشوف عن إدارة مباراة ولفرهامبتون المقبلة في الدوري الإنجليزي في المنطقة الفنية على خط الملعب.

وسيقود جون هيتينجا المساعد الثاني فريق ليفربول بدلا منه، حيث سيتواجد سلوت ومساعده الأول في المدرجات.

💢🟥 أجواء التوتر تسيطر على نهاية الديربي بين إيفرتون وليفربول، والحكم يُشهر 3 بطاقات حمراء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #إيفرتون_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/dAJ6Ft3gxx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 12, 2025

ووفقا لتقرير الصحيفة الإنجليزية يمكن لأرني سلوت الظهور إعلاميا قبل وبعد مباراة ولفرهامبتون بشكل طبيعي.

ويستضيف ليفربول منافسه ولفرهامبتون في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.