فان دايك: تعرضنا لاستفزاز كبير من لاعب إيفرتون.. والحكم لم يسيطر على المباراة

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن الاشتباك الذي شهده ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون عقب نهاية المباراة.

وتعادل ليفربول الإنجليزي مع إيفرتون بهدفين لكل فريق في ديربي ميرسيسايد، في المباراة المؤجلة بينهما بسبب سوء الأحوال الجوية من الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب جوديسون بارك.

وأوضح فان دايك في تصريحات لـ بي بي سي بعد المباراة: "لقد كان استفزاز كبير من لاعب، لقد رأينا ما قام به، ولست أنا من يجب أن يتعامل مع الأمر، ولكنه الحكم ولست متأكدا اليوم من أنه كان يسيطر على ملعب المباراة".

وبعد إطلاق صافرة النهاية شهدت المباراة اشتباكا عنيفا عن كوريتس جونز وعبد الله ديكوري ليتدخل بقية اللاعبين.

وأشهرالحكم البطاقة الصفراء لجونز ليشهر له البطاقة الحمراء بعد تلقيه بطاقة صفراء خلال المباراة، فيما أشهر البطاقة الحمراء المباشرة لديكوري، والبطاقة الحمراء لـ أرني سلوت لاعتراضه على الحكم.

وعن المنافسة على اللقب، قال فان دايك: "وضعنا أنفسنا في موقف قوي، ولكن مازال لدينا الكثير من المباريات الصعبة ونحتاج لأن يكون الجميع في أفضل حالاتهم، وكل مباراة ستكون صعبة حتى نهاية الموسم."

ونجح صلاح في صناعة هدف وتسجيل آخر ولكن لم تكف مساهماته لقيادة ليفربول للفوز بنقاط المباراة.

وفي الدقيقة 90+7 نجح جيمس تاركوفسكي في تسجيل هدف التعادل القاتل في شباك أليسون ليشهد الملعب فرحة هستيرية من أنصار إيفرتون الذي اقتحم البعض منهم أرض الملعب.

وعن هدف إيفرتون القاتل والاحتفال بطريقة هيستيرية، رد فان دايك: "رأينا احتفالاتهم في النهاية لذلك نعرف مدى أهمية المباراة بالنسبة لهم".

وأكمل: "أمر مخيب للآمال تلقي هدف التعادل في وقت متأخر من المباراة".

وأتم: "يجب علينا التركيز على أنفسنا وكمشجعين أيضا ولا ننظر إلى ما يفعله الآخرون ويكتبونه".

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، فيما ارتقى إيفرتون للمركز الـ15 برصيد 27 نقطة.