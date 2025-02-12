صلاح سجل وصنع.. تعادل مجنون بين إيفرتون وليفربول في مباراة انتهت باشتباك عنيف

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول - إيفرتون

تعادل ليفربول الإنجليزي مع إيفرتون بهدفين لكل فريق في ديربي ميرسيسايد، في المباراة المؤجلة بينهما بسبب سوء الأحوال الجوية من الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب جوديسون بارك.

ونجح صلاح في صناعة هدف وتسجيل آخر ولكن لم تكف مساهماته لقيادة ليفربول للفوز بنقاط المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، فيما ارتقى إيفرتون للمركز الـ15 برصيد 27 نقطة.

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تقدم إيفرتون مبكرًا في الدقيقة 11 عن طريق بيتو بعد انفراده بالحارس أليسون وسط غفلة من دفاع ليفربول.

ولكن رد ليفربول سريعا في الدقيقة 16 بعد عرضية متقنة من محمد صلاح، نجح أليكسيس ماك أليستر في لعبها برأسه لتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 25 إصابة ندياي لاعب إيفرتون وخروجه باكيا ونزول هاريسون بدلا منه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني أجرى سلوت تبديلين بنزول ترنت ألكسندر أرنولد وكورتيس جونز بدلا من كونور برادلي وريان جرافينبيرخ لزيادة القوة الهجومية لفريقه.

وسجل إيفرتون هدفا عن طريق جاراد برانثويت ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 67.

وشهدت الدقيقة 73 الإعلان عن هدف التقدم لليفربول عن طريق محمد صلاح الذي تابع كرة ارتدت من دفاع إيفرتون ليسددها بقدمه اليمنى في الشباك وسط فرحة جنونية.

وكاد صلاح أن يسجل ثاني أهدافه في المباراة في الدقيقة 88 بعد تسديدة قوية ولكن تصدى لها بيكفورد ليمنع صلاح من التسجيل مجددًا.

احتسب الحكم 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، ولكن نتيجة اصطدام لاعبي إيفرتون امتدت المباراة لبعد الدقائق الخمس.

وفي الدقيقة 90+7 نجح جيمس تاركوفسكي في تسجيل هدف التعادل القاتل في شباك أليسون ليشهد الملعب فرحة هستيرية من أنصار إيفرتون الذي اقتحم البعض منهم أرض الملعب.

وبعد إطلاق صافرة النهاية شهدت المباراة اشتباكا عنيفا عن كوريتس جونز وعبد الله ديكوري ليتدخل بقية اللاعبين.

وأشهرالحكم البطاقة الصفراء لجونز ليشهر له البطاقة الحمراء بعد تلقيه بطاقة صفراء خلال المباراة، فيما أشهر البطاقة الحمراء المباشرة لديكوري.

LIVERPOOL, ENGLAND - FEBRUARY 12: Ashley Young and Carlos Alcaraz of Everton attempt to intervene as tempers flare between Curtis Jones of Liverpool and Abdoulaye Doucoure of Everton during the Premier League match between Everton FC and Liverpool FC at Goodison Park on February 12, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

LIVERPOOL, ENGLAND - FEBRUARY 12: Tempers flare between players at the end of the Premier League match between Everton FC and Liverpool FC at Goodison Park on February 12, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

كما نال أرني سلوت البطاقة الحمراء بعد اعتراضه على الحكم.

Soccer Football - Premier League - Everton v Liverpool - Goodison Park, Liverpool, Britain - February 12, 2025 Liverpool manager Arne Slot remonstrates with referee Michael Oliver after the match before being sent off Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

ونجح صلاح في تسجيل رقما تاريخيا غائبا في الدوري الإنجليزي منذ 21 عاما.

وبات محمد صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في أهداف خارج ملعبه بـ22 هدفا (سجل 13 وصنع 9).

وكسر صلاح رقم أندي كول بـ21 هدفا في موسم 1993 - 1994.

وصنع صلاح 13 هدفا موسم 2021 - 2022 وهو الرقم الأفضل في مسيرته مع ليفربول قبل أن يكسره هذا الموسم بعد صناعة الهدف الـ14 له هذا الموسم.

وواصل محمد صلاح تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله الهدف رقم 22 هذا الموسم.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز رقم 100 أمام إيفرتون في كافة البطولات، حيث حقق الفوز على حساب غريمه في 99 مناسبة عبر التاريخ.

ليفربول محمد صلاح إيفرتون الدوري الإنجليزي
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