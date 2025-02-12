صلاح سجل وصنع.. تعادل مجنون بين إيفرتون وليفربول في مباراة انتهت باشتباك عنيف

تعادل ليفربول الإنجليزي مع إيفرتون بهدفين لكل فريق في ديربي ميرسيسايد، في المباراة المؤجلة بينهما بسبب سوء الأحوال الجوية من الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب جوديسون بارك.

ونجح صلاح في صناعة هدف وتسجيل آخر ولكن لم تكف مساهماته لقيادة ليفربول للفوز بنقاط المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، فيما ارتقى إيفرتون للمركز الـ15 برصيد 27 نقطة.

تقدم إيفرتون مبكرًا في الدقيقة 11 عن طريق بيتو بعد انفراده بالحارس أليسون وسط غفلة من دفاع ليفربول.

ولكن رد ليفربول سريعا في الدقيقة 16 بعد عرضية متقنة من محمد صلاح، نجح أليكسيس ماك أليستر في لعبها برأسه لتسكن الشباك.

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🥅⚽️ عرضية متقنة من محمد صلاح تابعها ماك أليستير برأسية عدل بها النتيجة لصالح ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #إيفرتون_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/5DcISQVmeM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 12, 2025

وشهدت الدقيقة 25 إصابة ندياي لاعب إيفرتون وخروجه باكيا ونزول هاريسون بدلا منه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني أجرى سلوت تبديلين بنزول ترنت ألكسندر أرنولد وكورتيس جونز بدلا من كونور برادلي وريان جرافينبيرخ لزيادة القوة الهجومية لفريقه.

وسجل إيفرتون هدفا عن طريق جاراد برانثويت ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 67.

وشهدت الدقيقة 73 الإعلان عن هدف التقدم لليفربول عن طريق محمد صلاح الذي تابع كرة ارتدت من دفاع إيفرتون ليسددها بقدمه اليمنى في الشباك وسط فرحة جنونية.

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وكاد صلاح أن يسجل ثاني أهدافه في المباراة في الدقيقة 88 بعد تسديدة قوية ولكن تصدى لها بيكفورد ليمنع صلاح من التسجيل مجددًا.

احتسب الحكم 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، ولكن نتيجة اصطدام لاعبي إيفرتون امتدت المباراة لبعد الدقائق الخمس.

وفي الدقيقة 90+7 نجح جيمس تاركوفسكي في تسجيل هدف التعادل القاتل في شباك أليسون ليشهد الملعب فرحة هستيرية من أنصار إيفرتون الذي اقتحم البعض منهم أرض الملعب.

⏱️🤯 في اللحظات الأخيرة ... سيناريو مجنون، فرحة هستيرية، وهدف التعادل لإيفرتون يُؤكد بواسطة الـ"فار" بعد دقائق تحبس الأنفاس#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #إيفرتون_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/H7ATVjdzre — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 12, 2025

وبعد إطلاق صافرة النهاية شهدت المباراة اشتباكا عنيفا عن كوريتس جونز وعبد الله ديكوري ليتدخل بقية اللاعبين.

وأشهرالحكم البطاقة الصفراء لجونز ليشهر له البطاقة الحمراء بعد تلقيه بطاقة صفراء خلال المباراة، فيما أشهر البطاقة الحمراء المباشرة لديكوري.

كما نال أرني سلوت البطاقة الحمراء بعد اعتراضه على الحكم.

💢🟥 أجواء التوتر تسيطر على نهاية الديربي بين إيفرتون وليفربول، والحكم يُشهر 3 بطاقات حمراء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #إيفرتون_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/dAJ6Ft3gxx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 12, 2025

ونجح صلاح في تسجيل رقما تاريخيا غائبا في الدوري الإنجليزي منذ 21 عاما.

وبات محمد صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في أهداف خارج ملعبه بـ22 هدفا (سجل 13 وصنع 9).

وكسر صلاح رقم أندي كول بـ21 هدفا في موسم 1993 - 1994.

وصنع صلاح 13 هدفا موسم 2021 - 2022 وهو الرقم الأفضل في مسيرته مع ليفربول قبل أن يكسره هذا الموسم بعد صناعة الهدف الـ14 له هذا الموسم.

وواصل محمد صلاح تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله الهدف رقم 22 هذا الموسم.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز رقم 100 أمام إيفرتون في كافة البطولات، حيث حقق الفوز على حساب غريمه في 99 مناسبة عبر التاريخ.