مورينيو يصف إيكاردي بـ "أعظم لاعبي العالم"

رفض جوزيه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة الرد على ماورو إيكاردي مهاجم جالاتاسراي التركي ووصفه بـ "أعظم لاعب في العالم".

ونشر إيكاردي صورة مورينيو مصحوبة بتعليق "الرجل الباكي".

وقال مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة عبر المؤتمر الصحفي: "الرد على إيكاردي بعد وصفي بـ "الرجل الباكي"؟ أنا رجل مميز ولست الأفضل، بعد 25 عاما في مسيرتي و26 لقبا".

وأضاف "ليست مباراة واحدة فقط هي من حددت مسيرتي، بالنسبة لتصريح إيكاردي فهو من أعظم لاعبي العالم ولا أود التعليق على ما قاله، هو كبير للغاية ولذلك لن أرد".

ماذا حدث؟

اشتعلت الأجواء بين فنربخشة وجالاتاسراي الغريمين التقليديين في تركيا بعد انسحاب أضنة سبور أمام الأخير الأسبوع الجاري، وهو ما دفع الكناري لإصدار بيانا ناريا. (طالع التفاصيل)

وكتب مورينيو منذ أيام عبر حسابه على "إنستجرام": "في كأس العالم لليد الذي انتهى الأحد الماضي، منتخب البرتغال وصل لنصف النهائي وأريد التهنئة على هذا الإنجاز والذي سيؤثر على شباب البلاد".

التعليق نُشر مصحوبا بـ صورة دافينسون سانشيز يلمس الكرة بيده خلال فوز جالاتاسراي على غازي عنتاب.

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ورد الأرجنتيني على مورينيو بوصفه بالراجل الباكي، وهي صورة سبق أن نشرها نادي جالاتاسراي عقب التفوق على فنربخشة من قبل.

ويحتل جالاتا سراي صدارة الدوري برصيد 57 نقطة من 21 مباراة.

في المركز الثاني يأتي فنربخشة الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، برصيد 54 نقطة من 22 مباراة.