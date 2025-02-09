"بفضلكم لم يبق أي ثقة ولا عدالة".. بيان ناري من فنربخشة ضد جالاتاسراي

الأحد، 09 فبراير 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

فنربخشة - جالاتاسراي - السوبر التركي

أصدر نادي فنربخشة التركي بيانا ناريا للرد على جالاتاسراي غريمه التقليدي بعد انسحاب أضنة سبور ضد الأخير منذ ساعات خلال مباراة في الدوري التركي.

اللقاء شهد في الدقيقة 29 احتساب الحكم ركلة جزاء ثانية، أدت لاعتراضات قوية من لاعبي أضنة سبور، ثم انسحابهم من أرض الملعب. (طالع التفاصيل)

وسيصبح القرار بشأن احتساب نتيجة المباراة بين يدي الاتحاد التركي.

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وجاء بيان فنربخشة

"عقودكم غير القانونية، تذاكركم السوق السوداء وإعلانات المراهنات غير القانونية تضر دولتنا والاتحاد التركي لكرة القدم.

ومع موظفيكم الإعلاميين الموجهين وتوضيحاتكم غير الصادقة تضللون الرأي العام.

واستمروا في تضليل الحكام وعشاق كرة القدم بلاعبيكم الذين يقومون بحركات مضللة منذ سنوات!

بفضلكم لم يبقَ أي ثقة ولا عدالة!

لكنكم دائمًا الأكثر براءة وضحية!

نهنئكم، على ما أوصلتم إليه كرة القدم التركية!".

ويحتل جالاتا سراي صدارة الدوري برصيد 57 نقطة من 21 مباراة.

في المركز الثاني يأتي فنربخشة الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، برصيد 54 نقطة من 22 مباراة.

ويحتل أضنة المركز التاسع عشر والأخير برصيد 5 نقاط، بعد خصم 3 نقاط منه كعقوبة أيضا قبل أحداث هذه المباراة.

فنربخشة جالاتاسراي الدوري التركي أضنة سبور
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