صلاح يحقق رقما تاريخيا غائبا في الدوري الإنجليزي منذ 21 عاما

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

نجح محمد صلاح في تحقيق رقم تاريخي غائب في الدوري الإنجليزي منذ 21 عاما.

وساهم صلاح في تسجيل ليفربول هدف التعادل في شباك إيفرتون في المباراة المقامة بينهما ضمن الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي، على ملعب جوديسون بارك.

وبات محمد صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في أهداف خارج ملعبه بـ22 هدفا (سجل 13 وصنع 9).

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وكسر صلاح رقم أندي كول بـ21 هدفا في موسم 1993 - 1994.

ولعب محمد صلاح في الدقيقة 16 كرة عرضية رائعة نجح أليكسيس ماك أليستر في تسجيلها برأسه في الشباك مسجلا التعادل لفريقه.

وكان إيفرتون تقدم في بداية المباراة في الدقيقة 11 عن طريق بيتو بعد انفراده بالحارس أليسون وسط غفلة من دفاع ليفربول.

ونجح صلاح في الوصول لـ14 صناعة لهدف هذا الموسم مسجلا أفضل رقم له في مسيرته مع ليفربول منذ انضمامه للفريق قبل 7 سنوات.

وصنع صلاح 13 هدفا موسم 2021 - 2022 وهو الرقم الأفضل في مسيرته مع ليفربول قبل أن يكسره هذا الموسم بعد صناعة الهدف الـ14 له هذا الموسم.

ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين والأكثر مساهمة للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2024 - 2025.

صلاح سجل 21 هدفا وصنع 14 هدفا هذا الموسم ليقود فريقه لتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.

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