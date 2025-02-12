انتهت في الدوري الإنجليزي - إيفرتون (2)-(2) ليفربول.. صافرة النهاية واشتباك عنيف بعد المباراة

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح إيفرتون - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون وليفربول في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي، والمقررة على ملعب جوديسون بارك.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.

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الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه ديكوري، ولـ أرني سلوت المدير الفني لليفربول.

صافرة النهاية واشتباك عنيف بعد المباراة بين كورتيس جونز وديكوري.

ق 90+7.. جووووول إيفرتون يسجل هدف التعادل القاتل عن طريق جيمس تاركوفسكي.

ق 73.. جوووووول محمد صلاح يسجل الهدف الثاني في شباك إيفرتون مستغلا كرة مرتدة ليسددها في الشباك.

ق 69.. تبديلان لليفربول بنزول نونيز وتسيميكاس بدلا من جاكبو وروبرتسون.

ق 67.. جوووول لإيفرتون عن طريق جاراد برانثويت ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل

ق 62.. بطاقة صفراء لكورتيس جونز في أول التحام بعد نزوله.

ق 61.. تبديلان لليفربول بنزول ترنت ألكسندر أرنولد وكورتيس جونز بدلا من كونور برادلي وريان جرافينبيرخ.

ق 45.. رأسية خطيرة من عبد الله دوكوريه تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 25.. إصابة ندياي لاعب إيفرتون وخروجه باكيا ونزول هاريسون بدلا منه.

ق 16.. جووووول التعادل سريعا من ليفربول بعد عرضية رائعة من صلاح لعبها ماك أليستر رأسية في شباك ليفربول.

ق 11.. جوووول أول بيتو يسجل التقدم لإيفرتون بعد انفراده بالحارس أليسون وسط غفلة من دفاع ليفربول.

بداية المباراة

إيفرتون ليفربول الدوري الإنجليزي
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