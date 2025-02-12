تشكيل ليفربول - أرنولد بديل.. وصلاح يقود الهجوم أمام إيفرتون

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي، والمقررة على ملعب جوديسون بارك.

وكان من المقرر أن يواجه إيفرتون منافسه ليفربول في دربي ميرسيسايد يوم 7 ديسمبر الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب الأحوال الجوية.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أخبار متعلقة:
مفاجأة مدوية.. ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا أمام بليموث ويخسر أول ألقابه مانشستر سيتي يواجه قاهر ليفربول.. ومواجهات متوسطة في قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي موعد نهائي كأس الرابطة بين ليفربول ونيوكاسل.. والقنوات الناقلة

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

وعلى مقاعد البدلاء: كيلير - وتارا إندو - نونيز - كورتيس جونز - هارفي إليوت - جوتا - تسيميكاس - ألكسندر أرنولد - كوانساه.

وشهدت قائمة ليفربول عودة ترنت أرنولد مجددا لقائمة الفريق أمام إيفرتون بعد غيابه عن مباراة بليموث في الكأس بسبب الإصابة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال.

أما إيفرتون فيحتل المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.

ليفربول محمد صلاح إيفرتون
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (2)-(0) تشيلسي.. جووول الثاااني تشكيل تشيلسي - نكونكو يقود الهجوم.. وعودة يورجنسن أمام برايتون وكيل محمد صلاح يشيد بـ أرني سلوت مؤتمر بوستيكوجلو: عودة فيكاريو.. وأكن احتراما كبيرا لـ أموريم مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكبر من توتنام.. ولن أغير طريقة لعبي مؤتمر جوارديولا: أكانجي يغيب من 8 لـ10 أسابيع.. وهذا موقف جريليش والوافد الجديد مؤتمر أرتيتا - عن موقف ساكا وبن وايت وأزمة المهاجم.. والمنافسة مع ليفربول مؤتمر سلوت: مشاركة جاكبو ضد ولفرهامبتون محل شك.. وأحيانا نتخذ قرارات خاطئة بسبب المشاعر
أخر الأخبار
الخطيب يعلن ابتعاده مؤقتا لأسباب صحية.. وبدء العد التنازلي لمباراة افتتاح استاد الأهلي دقيقة | الدوري المصري
يحدث لأول مرة هذا الموسم.. الهلال يفرط في نقطتين أمام الرياض 5 دقيقة | سعودي في الجول
بيسيرو: أعد جماهير الزمالك بالفوز.. ولاعبو الفريق رائعين 7 دقيقة | الدوري المصري
موسيالا: سعيد بتجديد تعاقدي.. ونريد الفوز بالدوري الألماني وأبطال أوروبا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
شكل فريد سببه المطار.. الكشف عن تصميم استاد الأهلي الجديد 37 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (2)-(0) تشيلسي.. جووول الثاااني 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - نكونكو يقود الهجوم.. وعودة يورجنسن أمام برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس دمياط لـ في الجول: 13 لاعبا من الفريق يراهنون على خسارتنا ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 3 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 4 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا