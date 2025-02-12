تشكيل ليفربول - أرنولد بديل.. وصلاح يقود الهجوم أمام إيفرتون

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي، والمقررة على ملعب جوديسون بارك.

وكان من المقرر أن يواجه إيفرتون منافسه ليفربول في دربي ميرسيسايد يوم 7 ديسمبر الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب الأحوال الجوية.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

وعلى مقاعد البدلاء: كيلير - وتارا إندو - نونيز - كورتيس جونز - هارفي إليوت - جوتا - تسيميكاس - ألكسندر أرنولد - كوانساه.

وشهدت قائمة ليفربول عودة ترنت أرنولد مجددا لقائمة الفريق أمام إيفرتون بعد غيابه عن مباراة بليموث في الكأس بسبب الإصابة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال.

أما إيفرتون فيحتل المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.