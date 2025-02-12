وسام أبو علي: فخور بتواجد صورتي بجانب ميسي.. ومواجهة الزمالك تمثل له حدثا خاصا

أبدى وسام أبو علي مهاجم وهداف الأهلي عن حلمه بالمشاركة والتسجيل في كأس العالم للأندية، ووصف أن مواجهة الزمالك مواجهة الزمالك "تمثل له حدثا خاصا".

ووصل مجسم كأس العالم للأندية 2025 إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة. (طالع التفاصيل)

وقال وسام أبو علي عبر موقع الأهلي: "أحلم من الآن بالمشاركة في كأس العالم للأندية، وسعيد لمشاهدة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية خلال وجودها بملعب التتش، ولدينا طموحات كبيرة ‏في البطولة من أجل إسعاد جماهير الأهلي وتشريف الكرة الإفريقية بشكل عام. تصميم الكأس رائع للغاية، وأكثر ما أسعدني عندما ‏شاهدت اسم الأهلي محفورا عليه".

وأضاف "لحظات تاريخية للغاية أن يوجد كأس بهذه الحجم والمكانة في النادي الأهلي. البطولة ليست سهلة، لكن تعودنا في الأهلي على أن كل بطولة ندخلها يكون هدفنا الوحيد هو المنافسة، ونحن ‏كلاعبين سنكون جاهزين ونستعد بشكل مناسب من أجل تقديم أفضل ما يمكن لإسعاد الجماهير".

وكشف عن لحظة استثنائية في مسيرته وقال "منذ انضممت للأهلي وأنا أعرف جيدًا قيمته وبطولاته وحجم جماهيريته وحققت ‏معه بعض النجاحات. لكن هناك لحظة خاصة للغاية عندما شاهدت صورتي إلى جانب صورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على تذكرة ‏مباراة الأهلي وإنتر ميامي الافتتاحية. حتى والدي تحدث معي عن أننا منذ موسم تقريبًا كنا في السويد والدنمارك واليوم صورتي ‏توجد إلى جانب أحد أساطير كرة القدم في حدث عالمي كبير.. هذا ما يضيفه لك الأهلي دائمًا".

وعن طموحاته في البطولة قال: "نخوض كل بطولة بحثًا عن التتويج. على الصعيد الشخصي أحلم بأن أسجل هدفا أو أكثر في ‏كأس العالم للأندية، ولكن هذه المهمة ليست سهلة خاصة أمام فريق مثل إنتر ميامي الذي يضم أسماء كبيرة على رأسها ميسي، ‏وبالتأكيد أنظار العالم تتابع هذه المواجهة وسيكون فخرًا شديدًا لي أن أسجل بهذه المباراة».‏

وأضاف "منذ اليوم الأول لي مع الأهلي تعودت على أن نلعب من أجل الفوز فقط. سنقاتل خلال الـ 90 دقيقة بكل مباراة ‏ورغم وجود فرق عالمية أشعر بأننا قادرون على تحقيق إنجاز جديد، وكل المنظومة تعمل من أجل تحقيق هذا الحلم.. لم يسبق لي ‏مواجهة ريال مدريد ولكني أتمنى أن يحدث ذلك من خلال النادي".

واسترجع ذكريات متابعته لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، وأوضح "شاهدت مباريات عديدة للأهلي في نسخ البطولة السابقة.. آخر ‏مباراة شاهدتها كانت مواجهة اتحاد جدة السعودي التي فاز بها الفريق بثلاثية، وقبلها بيوم تحدث معي أمير توفيق عن الانتقال ‏للأهلي".

وأكمل "كلاعب في الفريق وجزء منه. مساندتي لجراديشار ومصطفى العش أمر طبيعي. في أي وقت لا بد من مساندة من ‏يوجد في المباريات.. ما تعلمته في الأهلي لا بد أن أعلمه للجميع.. تحدثت مع جراديشار وطلبت منه الاستمتاع باللعب واستغلال ‏الفرص، وكلنا فريق واحد وهدفنا واحد وهو الفوز لإسعاد الجماهير".

وكشف تفاصيل قرب عودته للمباريات "ابتعدت عن المباريات لفترة كانت صعبة، ولكني راض بقضاء الله وقدره.. الآن أنا ‏جاهز ومتحمس. وجائع ومتعطش للمشاركة وأرغب في تحقيق الكثير، ولا أطيق الانتظار للعودة من جديد، خاصة أن الفريق مقبل ‏على مباريات كبيرة سواء في الدوري أو إفريقيا، وهدفي أن أقوم بكل شيء وما زال لدي الكثير لأقدمه للجماهير".

وأضاف "دخلنا مرحلة صعبة ولدينا مواجهة قوية أمام الإسماعيلي والزمالك. كل المباريات صعبة والمنافسة في الدوري ‏شرسة للغاية، ودائمًا لدينا الروح والعزيمة والتركيز لتحقيق الانتصارات.. أما مواجهة الزمالك فتمثل لي حدثًا خاصًّا، ‏وأحلم بأن أقدم مستوى مميزًا وأهز الشباك، وبالتأكيد هدفنا الفوز ببطولة الدوري والتي لها مكانة خاصة، وعلى الصعيد الشخصي ‏لا أحب أن أخسر مباراة أو بطولة".

وواصل "كل الصفقات الجديدة مميزة ويمثلون إضافة حقيقية، ونالوا إعجاب الجماهير. مصطفى ‏العش وجراديشار قدما أداءً مميزًا وكذلك أشرف بنشرقي لاعب معروف. وجودهم يطمئن أن هناك عناصر مميزة تساعد في ‏تعويض أي غياب، وجراديشار أسهم في الانتصارات، والمنافسة عمومًا جميعها تخدم الفريق، وهذا أمر تعودنا عليه داخل ‏النادي".

وأتم "لديَّ حماس كبير للعودة إلى المشاركة في المباريات وتسجيل الأهداف والاحتفال مع جماهير الأهلي، وبإذن الله الفريق ‏ينهي الموسم متوجًا بالدوري وإفريقيا، ويقدم أفضل ما يمكن في مونديال الأندية".

وكانت كأس العالم للأندية زارت أولا جنوب إفريقيا وفريق ماميلودي صنداونز قبل زيارة مصر.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.