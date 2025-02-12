في ضيافة الأهلي.. كأس العالم للأندية في ملعب مختار التتش

وصل مجسم كأس العالم للأندية 2025 إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة.

ويستضيف الأهلي وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك ضمن جولة كأس العالم للفرق التي تشارك في البطولة المقبلة.

وتقام بطولة كأس العالم 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.

وحرص فريق الأهلي على التقاط صورة تذكارية مع مجسم كأس العالم للأندية المتواجد في ملعب مختار التتش.

وكانت كأس العالم للأندية زارت أولا جنوب إفريقيا وفريق ماميلودي صنداونز قبل زيارة مصر.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.