عمر فايد يعلن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية
الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 15:03
كتب : FilGoal
أعلن عمر فايد لاعب فريق بيرشوت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.
ولم يعلن المدافع المصري فترة غيابه ولكنها على الأرجح ستمتد لأسابيع.
وأصيب اللاعب خلال مباراة فريقه ضد شارلوا يوم الأحد الماضي في الدوري البلجيكي.
ويقضي فايد الموسم الحالي معارا لبيرشوت من صفوف فنربخشة التركي.
وشارك صاحب الـ 21 عاما مع بيرشوت منذ الانضمام للفريق في 14 مباراة وصنع هدفا خلالهم.
لا يزال بيرشوت في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.
يذكر أن النادي مملوك للسعودي عبد الله بن مساعد والذي يمتلك أيضا أندية شيفليد يونايتد الإنجليزي وشاتروه الفرنسي وكيرالا يونايتد الهندي والهلال يونايتد الإماراتي.
وكان فايد أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر الذي حصل على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 بمنافسات كرة القدم.
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