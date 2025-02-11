لائحة الدوري - العش يغيب عن الأهلي مباراة واحدة للطرد ويلحق بالقمة

تعرض مصطفى العش مدافع الأهلي للطرد أمام غزل المحلة في وبذلك يتأكد غيابه عن المباراة المقبلة لفريقه.

مصطفى العش النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد، في الجولة 13 من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بملعب السلام.

وتلقى العش البطاقة الحمراء، بعدما منع مهاجم غزل المحلة من الوصول إلى المرمى إثر انفراده.

وتوضح لائحة الدوري المصري أن حالة الطرد بعد الحصول على بطاقة حمراء مباشرة تؤدي إلى إيقاف اللاعب مباراتين متتاليتين.

ويستثنى من هذه القاعدة اللاعب الذي ارتكب خطأ يستوجب بطاقة حمراء لحرمان الفريق المنافس من إحراز هدف محقق بما في ذلك الإمساك بالكرة عمدا، وفي هذه الحالة يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة فقط في أول مباراة في نفس المسابقة.

وبذلك يغيب العش عن مباراة الأهلي المقبلة ضد الإسماعيلي، ويتواجد بشكل طبيعي في المباراة التي تليها ضد الزمالك في قمة الدوري المصري.