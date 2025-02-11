لأول مرة من ركلة حرة مع الأهلي.. إمام عاشور يسجل في غزل المحلة
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 20:29
كتب : FilGoal
سجل إمام عاشور هدف تقدم الأهلي في شباك غزل المحلة بالدوري المصري.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة 13 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.
وجاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 56 من ركلة حرة مباشرة.
ونفذ إمام عاشور المخالفة بمساعدة أفشة ليضع الكرة من خلف الحائط البشري في شباك عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة.
وهذه هي أول مرة يسجل فيها إمام عاشور من ركلة حرة مباشرة مع الأهلي.
ويعد الهدف هو الثامن الذي يسجله إمام عاشور في الدوري المصري هذا الموسم، وهو هداف المسابقة حتى الآن.
video:1
جووووووووول⚽🔥.. هداف الدوري إمام عاشور يسجل هدف رائع من ركلة حرة في شباك غزل المخلة ويرفض الاحتفال✋ pic.twitter.com/TDjqwekg0J— ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2025
نرشح لكم
في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة مؤتمر كولر: لأ أعلم تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ولن أتحدث عن التحكيم أو أرضية الملعب العش: حظيت بأفضل استقبال في الأهلي.. وأتمنى التتويج بالدوري الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد الإسماعيلي لائحة الدوري - العش يغيب عن الأهلي مباراة واحدة للطرد ويلحق بالقمة الثالث على التوالي لأول مرة.. الأهلي يهزم غزل المحلة بهدف إمام عاشور نصفهم لصالح الزمالك.. أحمد جمال يضيف سادس الأهداف الذاتية في الدوري قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام حرس الحدود