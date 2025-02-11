لأول مرة من ركلة حرة مع الأهلي.. إمام عاشور يسجل في غزل المحلة

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 20:29

كتب : FilGoal

احتفال هدف إمام عاشور - الأهلي ضد غزل المحلة

سجل إمام عاشور هدف تقدم الأهلي في شباك غزل المحلة بالدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة 13 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

وجاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 56 من ركلة حرة مباشرة.

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ونفذ إمام عاشور المخالفة بمساعدة أفشة ليضع الكرة من خلف الحائط البشري في شباك عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة.

وهذه هي أول مرة يسجل فيها إمام عاشور من ركلة حرة مباشرة مع الأهلي.

ويعد الهدف هو الثامن الذي يسجله إمام عاشور في الدوري المصري هذا الموسم، وهو هداف المسابقة حتى الآن.

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