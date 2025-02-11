مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: سبب عدم إيقاف زيزو ضد بتروجت

كشف مصدر من الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف أحمد زيزو ضد بتروجت في الجولة المقبلة من الدوري.

ويغيب خمسة لاعبين من الزمالك عن مواجهة بتروجت المقبلة بسبب الإيقافات المختلفة. (تفاصيل من هنا)

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "غير صحيح غياب زيزو أمام بتروجت بسبب الحصول على 3 بطاقات صفراء".

وأوضح "البعض يظن أن زيزو تحصل على بطاقة صفراء أمام طلائع الجيش، لكننا تلقينا إخطارا بحصول الثنائي محمود الونش ومحمود شيكابالا فقط على بطاقة صفراء وليس من بين الأسماء زيزو".

واختتم المصدر تصريحاته "اليوم تحصل زيزو على بطاقة صفراء ثانية أمام فاركو لذلك هو جاهز لمواجهة بتروجت".

ويستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري يوم الإثنين المقبل.

ويغيب محمود جهاد الذي تعرض للطرد بسبب حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وأعلن نادي الزمالك غياب الثلاثي محمد عواد ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويأتي ذلك بجانب غياب ناصر ماهر بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف 3 مباريات بعد الطرد المباشر أمام الإسماعيلي.

وتغلب الزمالك على فاركو بهدف دون مقابل، سجله أحمد جمال مدافع فاركو بالخطأ في مرماه.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث.