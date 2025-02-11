الزمالك يعلن غياب خمسة لاعبين أمام بتروجت بسبب الإيقافات المختلفة

شهدت مواجهة الزمالك ضد فاركو العديد من البطاقات الملونة مما أثر على تواجد لاعبي الأبيض في المباراة المقبلة.

ويستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري يوم الإثنين المقبل.

ويغيب محمود جهاد الذي تعرض للطرد بسبب حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن غياب خمسة لاعبين عن مواجهة بتروجت بسبب الإيقافات المختلفة.

ويستعرض لكم FilGoal.com غيابات خماسي الزمالك أمام بتروجت كالآتي:

- مصطفى شلبي (تراكم بطاقات صفراء) أمام سيراميكا كليوباترا والاتحاد وفاركو.

- محمد شحاتة (تراكم بطاقات صفراء) امام البنك الأهلي وسموحة وفاركو.

- محمد عواد (تراكم بطاقات صفراء) أمام البنك الأهلي وسموحة وفاركو.

- محمود جهاد (طرد) أمام فاركو بعد بطاقتين صفراوتين.

- ناصر ماهر (عقوبة إيقاف 3 مباريات) بعد الطرد أمام الإسماعيلي.

وسيكون الخماسي جاهزا للمباراة التالية لمواجهة بتروجت وهي مباراة القمة أمام الأهلي.

وتغلب الزمالك على فاركو بهدف دون مقابل، سجله أحمد جمال مدافع فاركو بالخطأ في مرماه.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث.