انتهت في الدوري- بتروجت (0)-(1) سموحة
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 15:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد سموحة في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز سموحة بهدف نظيف.
ق 90+4: فرصة خطيرة لبتروجيت بعد وصول الكرة لمهاجم الفريق البترولي جبريل شيكويدي داخل منطقة الجزاء ولكن سددها بعيدا عن المرمى.
ق 51: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.
ق 48: جووول إسماعيل بامبا بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45: رأسية من جابرييل تشيكودي لاعب بتروجت علت المرمى قليلا.
ق 4: جووول محمد سالم بعد تسديدة رائعة.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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