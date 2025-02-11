انتهت في الدوري- بتروجت (0)-(1) سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد سموحة في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز سموحة بهدف نظيف.

ق 90+4: فرصة خطيرة لبتروجيت بعد وصول الكرة لمهاجم الفريق البترولي جبريل شيكويدي داخل منطقة الجزاء ولكن سددها بعيدا عن المرمى.

ق 51: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 48: جووول إسماعيل بامبا بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: رأسية من جابرييل تشيكودي لاعب بتروجت علت المرمى قليلا.

ق 4: جووول محمد سالم بعد تسديدة رائعة.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل