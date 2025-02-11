تشكيل الزمالك - بنتايك وحمدي أساسيان.. وظهور مصدق ضد فاركو

أعلن كريستيان جروس مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فاركو.

ويلتقي الزمالك مع فاركو على ملعب برج العرب في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويشهد التشكيل مشاركة محمود بنتايك ومحمد حمدي كأساسيان في الجانب الأيسر، بينما يستمر محمود جهاد وأحمد حسام في التشكيل الأساسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء صلاح الدين مصدق صفقة الفريق الجديدة، بينما يغيب أحمد الجفالي عن القائمة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد شحاتة – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك.

الوسط: محمود جهاد – نبيل عماد – محمد السيد.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الدين الجزيري – محمد حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحي – أحمد محمود – صلاح الدين مصدق – جيفرسون كوستا – سيف فاروق جعفر – محمد عاطف – مصطفى شلبي – حسام أشرف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدور المصري برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة.