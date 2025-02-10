الإسماعيلي يعلن تكليف محامين للدفاع عن خماسي المشجعين المحتجز

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن خطوة قانونية لمتابعة موقف الشباب المحتجزين من مشجعي الفريق.

وقال الإسماعيلي في بيانه:

كلف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خلال الأيام الماضية فريقا من كبار المحامين لمتابعة موقف الشباب المجتجزين من جماهير النادي والدفاع عنهم والوقوف على آخر المستجدات وبحث كافة الحلول لضمان سرعة عودتهم لأسرهم.

وتم القبض على 5 من مشجعي الإسماعيلي عقب مباراة الزمالك على استاد السلام.

وأعلنت رابطة الأندية عن إيقاف ناصر ماهر لاعب الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه للاعتداء على لاعب الدراويش بدون كرة الذي أدى لطرده من المباراة.

كما تم تغريم الإسماعيلي مبلغ 5 آلاف جنيه وتوجيه لفت نظر له لعدم تنفيذ تعليمات الحكم والاعتراض على قراراته.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.