الإسماعيلي يعلن تكليف محامين للدفاع عن خماسي المشجعين المحتجز

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن خطوة قانونية لمتابعة موقف الشباب المحتجزين من مشجعي الفريق.

وقال الإسماعيلي في بيانه:

كلف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خلال الأيام الماضية فريقا من كبار المحامين لمتابعة موقف الشباب المجتجزين من جماهير النادي والدفاع عنهم والوقوف على آخر المستجدات وبحث كافة الحلول لضمان سرعة عودتهم لأسرهم.

وتم القبض على 5 من مشجعي الإسماعيلي عقب مباراة الزمالك على استاد السلام.

وأعلنت رابطة الأندية عن إيقاف ناصر ماهر لاعب الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه للاعتداء على لاعب الدراويش بدون كرة الذي أدى لطرده من المباراة.

كما تم تغريم الإسماعيلي مبلغ 5 آلاف جنيه وتوجيه لفت نظر له لعدم تنفيذ تعليمات الحكم والاعتراض على قراراته.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - إصابة فتوح وتحديد موقفه قبل مواجهة فاركو في الجول يكشف - موقف الدوري المصري بعد نهاية المرحلة الأولى.. قد يتوقف لمدة شهر الجفالي: شيكابالا لاعبي المفضل في الزمالك.. وطموحي التتويج بكل شيء كلاتنبرج: الحكام يتم اختيارهم بناء على الصداقات.. وهذه نصيحتي للخبير الجديد الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة فاركو والزمالك قائمة الأهلي - ظهور بنشرقي الأول يتأجل وغياب معلول أمام غزل المحلة الأولى للفريقين.. الغندور حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة محامي الجفالي: أرى أنه محمد صلاح الجديد
أخر الأخبار
خبر في الجول - إصابة فتوح وتحديد موقفه قبل مواجهة فاركو 18 دقيقة | الدوري المصري
قلص الفارق مع نابولي.. إنتر يفوز على فيورنتينا قبل دربي إيطاليا 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف - موقف الدوري المصري بعد نهاية المرحلة الأولى.. قد يتوقف لمدة شهر 55 دقيقة | الدوري المصري
الجفالي: شيكابالا لاعبي المفضل في الزمالك.. وطموحي التتويج بكل شيء ساعة | الدوري المصري
كلاتنبرج: الحكام يتم اختيارهم بناء على الصداقات.. وهذه نصيحتي للخبير الجديد ساعة | الدوري المصري
الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة فاركو والزمالك ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - ظهور بنشرقي الأول يتأجل وغياب معلول أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
الأولى للفريقين.. الغندور حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر