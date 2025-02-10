ميرور: أرتيتا موافق على التخلي عن 7 لاعبين من أرسنال لتمويل ضم المهاجم

يضع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال التعاقد مع مهاجم جديد على رأس قائمة أولوياته في الموسم المقبل.

ويعاني أرسنال في الموسم الحالي في اللعب بدون مهاجم بعد إصابة جابريال جيسوس بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

الأمر الذي جعله يعتمد على كاي هافيرتز في هذا المركز.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن هناك 7 لاعبين من المتوقع رحيلهم عن أرسنال في الموسم المقبل لعدة أسباب.

وعلى رأس هذه القائمة جاء البرازيلي جورجينيو الذي يسعى نادي فلامنجو البرازيلي لضمه في الموسم المقبل.

وأيضا لاعب الوسط الغاني توماس بارتي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد حتى الآن مع أرسنال.

وفي حالة رحيل توماس بارتي سيوفر مساحة كبيرة في ميزانية الرواتب الخاصة بأرسنال.

كذلك رحيم ستيرلينج الذي إذا لم يظهر بشكل جيد في المتبقي من الموسم مع أرسنال، سيكون من الصعب استمراره مع الفريق وسيعود إلى ناديه السابق تشيلسي بعد نهاية إعارته.

بالإضافة إلى الثنائي ياكبوب كيفيور وأولكساندر زينتشينكو الذي يسعى أرسنال لتسويقه والحصول على مقابل مادي من بيعه.

وأخيرا الظهير الأيسر كيران تيرني الذي سينتهي تعاقده مع أرسنال بنهاية الموسم ويقترب من الانضمام لصفوف سيتلك الاسكتلندي في صفقة انتقال حر.

وكذلك حارس المرمى الألماني بيرد لينو المعار إلى فولام.