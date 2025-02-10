تقارير: سقوط حافلة فريق دودوما التنزاني في أحد الأنهار.. وإصابات بين اللاعبين
الإثنين، 10 فبراير 2025 - 17:43
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة IPP ميديا التنزانية عن وقوع حادث لحافلة فريق دودوما جيجي التنزاني اليوم الإثنين.
وأشارت الصحيفة التنزانية إلى أن حافلة الفريق التنزاني تعرضت لحادث إثر سقوطها في النهر أثناء العودة بعد خوض مباراة نامونجو في الدوري.
ونجح دودوما في التعادل أمام نامونجو في الأسبوع الـ18 من الدوري التنزاني.
ومن المقرر أن يخوض دودوما الجولة المقبلة يوم السبت المقبل في الأسبوع الـ19.
وكشفت الصحيفة عن عدم وقوع إصابات خطيرة بين اللاعبين باستثناء إصابات طفيفة.
ويضم الدوري التنزاني 16 فريقا ويقام بنظام الذهاب والإياب حيث يخوض كل فريق 30 مباراة في الموسم.
ويحتل دودوما جيجي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التنزاني برصيد 20 نقطة.
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