عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري باتحاد الكرة

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة تعيين عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري بالاتحاد.

وعقد أبو ريدة ومصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد جلسة اليوم مع سراج الدين، لمناقشة الأفكار وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وعمل سراج الدين في منصب مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي ونادي مصر للمقاصة.

كما عمل مساعداً للوزير للتسويق والشؤون التجارية.

وتولى سراج الدين العديد من المناصب بالمنشآت الرياضية في وزارة الرياضة وداخل ديوان الوزارة، بينهم رئيس وحدة التسويق.

وحصل سراج على درجة الدكتوراة فى التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (إدارة وتطوير الحقوق التجارية للأندية المحترفة لكرة القدم) من جامعة حلوان.

كما حصل على درجة الماجيستير في التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (دراسة مقارنة بين إدارة الأندية الأهلية وأندية الشركات المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم بمصر).