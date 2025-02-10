بعد رسالة سانشو إلى راشفورد.. هل وجد الراحلون عن يونايتد "الحرية"

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 12:04

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

بعث جادون سانشو برسالة إلى ماركوس راشفورد بعد ظهوره الأول مع أستون فيلا.

وكتب سانشو تعليقا على صورة راشفورد في فيلا بارك، ملعب فريق أستون فيلا، رسالة تضمنت كلمة وحيدة: "الحرية".

Rashford posted a series of photos on social media, to which Sancho commented: 'Freedom'

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سانشو مرة بتجربة تشبه راشفورد قبل الخروج من يونايتد، إذ تم تجميده في الفريق واتهم إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد وقتها بالكذب.

وتكررت أزمات نجوم مانشستر يونايتد مع الفريق وأبرزهم سانشو وكرستيانو رونالدو بالإضافة إلى راشفورد، فهل وجد الراحلون عن يونايتد الحرية.

سانشو

يلعب سانشو هذا الموسم معارا من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي الإنجليزي.

ولعب الجناح الإنجليزي خلال مسيرته مع شباب مانشستر سيتي، ثم بروسيا دورتموند الألماني قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021.

ولعب سانشو خلال المواسم الثلاثة 83 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 6 أهداف.

بدأت أزمة سانشو مع مانشستر يونايتد بعد الغياب عن التشكيل ضد أرسنال بداية شهر سبتمبر 2023.

وصرح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد حينها بإن "الأداء السييء في المران هو ما أفقد سانشو موقعه في التشكيل".

سانشو بدوره رد على حسابه بموقع انستجرام متهما تين هاج بـ "الكذب"، لتنهار العلاقة بين الطرفين تماما منذ ذلك الحين.

ومع إصرار سانشو على عدم الاعتذار ظل مجمدا ولا يشارك حتى في مران الفريق حتى نهاية الموسم لينتقل بعدها إلى بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة ليخوض موسما مع الفريق الأصفر والأسود.

وتحمل دورتموند جزءًا من قيمة راتب اللاعب بالإضافة إلى دفع 4 مليون يورو، حسب التقارير، قبل الانتقال هذا الموسم إلى تشيلسي.

راشفورد

الأمر نفسه تكرر مع راشفورد تحت قيادة روبن أموريم حين استبعده من مواجهة مانشستر سيتي بعد توليه المسؤولية.

وألمح راشفورد لرحيله عن صفوف الفريق، قائلاً: "أمر محبط ان يتم استبعادي من مباراة الدربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي، بالنسبة لي أعتقد أنني مستعد لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

تكرر استبعاد راشفورد ليغيب 8 مباريات في الدوري، ومباراتين في الدوري الأوروبي، ومباراة في الكأس وأخرى في كأس الرابطة.

راشفورد أحد أبناء الشياطين الحمر قرر الخروج والانضمام إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء.

وتحمل أستون فيلا 70% من إجمالي راتبه مع مانشستر يونايتد.

رونالدو

مر البرتغالي كرستيانو رونالدو أحد نجوم مانشستر يونايتد التاريخيين بأزمة مع النادي.

في يوليو 2022 قبل يومين فقط على عودة مانشستر يونايتد لتدريباته استعدادا للموسم الجديد فجرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية مفاجأة كبرى بكشفها عن طلب رونالدو من يونايتد الرحيل.

وتغيب رونالدو عن تدريبات يونايتد وأعلن النادي غيابه لأسباب عائلية ولم يخض أي مران مع الفريق أو يسافر معه في جولته، قبل أن يتلق عرضا سعوديا.

الأزمة بدأت قبل كأس العالم في قطر 2022 مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان حيث أطلق رونالدو تصريحات انتقد فيها نادي مانشستر يونايتد "عندما وقعت ليونايتد اعتقدت أن كل شيء تغير لأنني عدت للنادي بعد 13 عاما بعد 9 أعوام مع ريال مدريد و3 في يوفنتوس، واعتقدت أن البنية التحتية تغيرت والتنكولوجيا، لكنني تفاجئت بطريقة سيئة، لأنني رأيت كل شيء كما هو".

وأكمل صاروخ ماديرا "بعد انضمامي للنادي وتم جلب سانشو وفاران اعتقدت أن الأمور ستسير بالطريقة التي يجب أن تكون بها في مانشستر يونايتد، لكن رحيل سير أليكس ترك فجوة كبيرة في النادي، وهناك شخص آخر كان يصنع الفارق هو ديفيد جيل المدير التنفيذي، هو رجل جيد جدا والبنية حول السير أليكس كانت هامة جدا، لذا كنت أعرف أن مانشستر يونايتد لم يكن كما هو، لقد توقف الوقت في النادي وهذا أدهشني".

وأتم رونالدو هجومه وقتها: "تفاجأت بما رأيته في يونايتد فهم متأخرون وهذا يدهشني فناد بذلك الحجم يجب أن يكون في القمة، في رأيي أنه ليس في ذلك المكان لكنني أتمنى في السنوات المقبلة أن يصلوا للقمة، مانشستر لا يتبع الطريقة الصحيحة مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي، هم متأخرون الآن خلفهم بسبب تلك الأخطاء، عليهم التحسن في المسؤولين عن النادي والرؤساء لا أعرف من هو المشكلة".

راشفورد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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