بعد ارتباط اسمه بـ مودرن سبورت.. المنتخب المغربية: بن شيخة مرشح لتدريب أولمبيك آسفي

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد الجزائر

ارتبط اسم الجزائري عبد الحق بن شيخة بقيادة مودرن سبورت خلفا للمدرب الفرنسي فرانك دوما.

وبات فرانك دوما على أعتاب الرحيل من تدريب مودرن سبورت بسبب سوء النتائج.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن الجزائري عبد الحق بن شيخة أقرب المرشحين لتدريب أولمبيك آسفي.

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وكان بن شيخة قد تقدم باستقالته من قيادة شبيبة القبائل الجزائري في يناير الماضي.

ويبدأ نادي أولمبيك آسفي المغربي في البحث عن مدير فني جديد بعد استقالة أمين الكرمة بسبب خلاف مع رئيس النادي.

وسبق لبن شيخة العمل في المغرب بعد تولي فرق الرجاء والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي ومولودية وجدة وآخرهم نهضة بركان بالفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2022.

ويعاني مودرن سبورت من سلسلة من النتائج السيئة ولم ينجح دوما خلال 8 مباريات إلا في تحقيق انتصار وحيد وتعادل مقابل ست هزائم.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 13 يوم الخميس المقبل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن ترشيح اسم بن شيخة لخوض أول تجربة له في الملاعب المصرية بعمر 61 عاما. (مزيد من التفاصيل)

ويمتلك الجزائري المخضرم سلسلة حافلة من الفترات التدريبية بقمصان فرق أبرزها شباب بلوزداد وأم صلال القطري والإفريقي التونسي ومنتخب الجزائر والرجاء المغربي والاتحاد الليبي ووفاق سطيف الجزائري وسيمبا التنزاني وأخيرا شبيبة القبائل الجزائري.

وحصد بن شيخة من قبل لقب الدرجة الثانية القطرية في 2006 مع أم صلا، والدوري التونسي مع الإفريقي في 2008 وكأس العرش المغربي في 2014 مع الدفاع الجديدي والكونفدرالية من اتحاد الجزائر.

كما فاز بلقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين في 2023 مع نهضة بركان و2024 مع اتحاد الجزائر.

وسبق أن واجه الأهلي 6 مرات فاز في 2 وخسر 4، وحقق أمامه لقب السوبر الإفريقي.

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