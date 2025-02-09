اعتراضا على التحكيم.. انسحاب أضنة سبور من مواجهة جالاتا سراي

الأحد، 09 فبراير 2025 - 20:14

كتب : FilGoal

أوسيمين - موراتا

بعد 30 دقيقة فقط من الشوط الأول، انسحب فريق أضنة سبور من مواجهة جالاتا سراي في الجولة الـ 23 من الدوري التركي.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الأول في الدقيقة 10 من ركلة جزاء.

ولكن في الدقيقة 29 احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية، أدت لاعتراضات قوية من لاعبي أضنة سبور، ثم انسحابهم من أرض الملعب.

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وسيصبح القرار بشأن احتساب نتيجة المباراة بين يدي الاتحاد التركي.

وكانت هذه مشاركة موراتا الأولى الأساسية في الدوري التركي منذ انتقاله قادما من ميلان على سبيل الإعارة.

قبلها لعب بديلا في فوز جالاتا سراي على جازي عنتاب 1-0 في الدوري، كما شارك في الكأس وسجل في فوز الفريق على بولو سبور 4-1.

ويحتل جالاتا سراي صدارة الدوري برصيد 57 نقطة من 21 مباراة.

في المركز الثاني يأتي فنربخشة الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، برصيد 54 نقطة من 22 مباراة.

ويحتل أضنة المركز التاسع عشر والأخير برصيد 5 نقاط، بعد خصم 3 نقاط منه كعقوبة أيضا قبل أحداث هذه المباراة.

فيكتور أوسيمين ألفارو موراتا الدوري التركي
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