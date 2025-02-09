سلوت: الخسارة من بليموث كبوة.. والمباراة تحددت عن طريق ركلة جزاء

وصف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول توديع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بليموث بـ "كبوة".

وودع الريدز من الدور الرابع في مفاجأة مدوية أمام متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى.

وقال أرني سلوت عبر قناة itv الإنجليزية: "لعب بليموث مباراة رائعة، يستحقوا الثناء على أدائهم، لم نمر بيوم ونتيجة جيدين".

وأضاف "لا أستطيع قول إن اللاعبين لم يقاتلوا، كلا الفريقين صنعوا فرصا بصعوبة والمباراة تحددت عن طريق ركلة جزاء".

وأكمل "هذه المباريات تحتاج للحظة واحدة وكانت من نصيبهم، لعبوا مباراة جيدة ويستحقوا ذلك".

وواصل "أعتقد أن لاعبي ليفربول كان بإمكانهم تقديم أداء أفضل، بليموت لديه طريقة لعب تجعل من الصعب صناعة فرص ضدهم، يلعبون بحدة عندما يمتلكون الكرة، توقعنا أن نخوض مباراة أفضل لكن بليموث كانت له الأفضلية".

وأردف "حاولنا حتى اللحظة الأخيرة، لم تكن معدلات الركض مشكلة، لم نجد أي مساحات لصناعة فرص".

وأتم "الجميع يشعر بالحزن سواء أنا أو اللاعبين وكذلك الجماهير، أردنا المواصلة في البطولة والمنافسة لأطول وقت ممكن، إنها كبوة".

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الريدز خاضوا اللقاء بتشكيل مكون من البدلاء والشباب وغاب محمد صلاح وأغلب اللاعبين الأساسيين عن قائمة الفريق.

فتواجد كاومين كييلير ولويس دياز وواتارا إندو وديوجو جوتا وفيدريكو كييزا في التشكيل الأساسي بينما جلس داروين نونيز على مقاعد البدلاء.

وبذلك خسر ليفربول أول ألقابه هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ووصل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية وسيواجه نيوكاسل.

وتعد تلك الخسارة الرابعة لليفربول هذا الموسم تحت قيادة سلوت بعد كل من: نوتنجهام فورست في الدوري وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا وتوتنام في كأس الرابطة.

وأقصى بليموث الذي يحتل المركز الأخير من دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) أيضا من قبل برينتفورد بالفوز في الدور السابق بنفس النتيجة.

وتعد تلك المرة الثانية خلال آخر 3 مواسم التي يودع فيها الريدز بطولة كأس الاتحاد بشكل مبكر للغاية.