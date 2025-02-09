وكيله يوضح إمكانية عودة تونالي إلى الدوري الإيطالي

الأحد، 09 فبراير 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي

أوضح بيبي ريزو وكيل أعمال ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل مدى إمكانية عودته للدوري الإيطالي.

وقال ريزو لصحيفة ريبوبليكا: "العودة للدوري الإيطالي الصيف المقبل؟ إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم".

وأضاف "لن يستطيع أي ناد إيطالي تحمل تكلفة تونالي".

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وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن مسيرته ستكون بعيدة عن الدوري الإيطالي".

وانتقل اللاعب الإيطالي إلى نيوكاسل قادما من ميلان في صيف 2023 مقابل 58.9 مليون يورو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ولعب تونالي مع نيوكاسل عدد دقائق 1930 دقيقة خلال الموسم الحالي.

وبدأ تونالي مسيرته الكروية في بياتشينزا ثم انتقل إلى بريشا ومنه إلى ميلان معارا مقابل 5 ملايين يورو في صيف 2020.

وفعل ميلان بند أحقية الشراء في صيف 2021 مقابل 14 مليون يورو.

ساندرو تونالي نيوكاسل الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي
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