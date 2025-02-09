مفاجأة مدوية.. ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا أمام بليموث ويخسر أول ألقابه

الأحد، 09 فبراير 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

بليموث - ليفربول

ودع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا من الدور الرابع وخسر أول ألقابه هذا الموسم بالخسارة من بليموث بنتيجة 1-0.

الريدز خاضوا اللقاء بتشكيل مكون من البدلاء والشباب وغاب محمد صلاح وأغلب اللاعبين الأساسيين عن قائمة الفريق.

فتواجد كاومين كييلير ولويس دياز وواتارا إندو وديوجو جوتا وفيدريكو كييزا في التشكيل الأساسي بينما جلس داروين نونيز على مقاعد البدلاء.

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وبذلك خسر ليفربول أول ألقابه هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ووصل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية وسيواجه نيوكاسل.

وتعد تلك الخسارة الرابعة لليفربول هذا الموسم تحت قيادة سلوت بعد كل من: نوتنجهام فورست في الدوري وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا وتوتنام في كأس الرابطة.

وصف المباراة

في الشوط الأول أصيب جو جوميز بعد مرور 10 دقائق وخرج مصابا وعوضه إيزاك مبايا.

ووصل استحواذ الريدز لـ 73% لصالح الريدز، في الشوط الأول لكن دون أي خطورة لينتهي بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استطاع ريان هاردي من تسجيل هدف تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 53 من علامة الجزاء بعد لمسة يد تسبب فيها هارفي إليوت.

شارك داروين نونيز بدلا مبايا في الدقيقة 58 في محاولة من سلوت للعودة في النتيجة.

ومرت تصويبة لويس دياز بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 63.

زاد ضغط ليفربول من أجل إدراك التعادل، فتصدى الدفاع لفرصة من كييزا وانتهت بركلة مرمى في الدقيقة 83.

وسدد نونيز كرة مرت بجوار القائم الأيسر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

وتألق الحارس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في التصدي لفرصة جوتا لتنتهي المباراة بفوز بليموث.

وفي الأنفاس الأخيرة تألق كونور هازارد حارس أصحاب الأرض في إبعاد رأسية جاريل كوينساه ببراعة لركنية.

وأقصى بليموث الذي يحتل المركز الأخير من دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) أيضا من قبل برينتفورد بالفوز في الدور السابق بنفس النتيجة.

وتعد تلك المرة الثانية خلال آخر 3 مواسم التي يودع فيها الريدز بطولة كأس الاتحاد بشكل مبكر للغاية.

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