مفاجأة مدوية.. ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا أمام بليموث ويخسر أول ألقابه

ودع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا من الدور الرابع وخسر أول ألقابه هذا الموسم بالخسارة من بليموث بنتيجة 1-0.

الريدز خاضوا اللقاء بتشكيل مكون من البدلاء والشباب وغاب محمد صلاح وأغلب اللاعبين الأساسيين عن قائمة الفريق.

فتواجد كاومين كييلير ولويس دياز وواتارا إندو وديوجو جوتا وفيدريكو كييزا في التشكيل الأساسي بينما جلس داروين نونيز على مقاعد البدلاء.

وبذلك خسر ليفربول أول ألقابه هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ووصل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية وسيواجه نيوكاسل.

وتعد تلك الخسارة الرابعة لليفربول هذا الموسم تحت قيادة سلوت بعد كل من: نوتنجهام فورست في الدوري وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا وتوتنام في كأس الرابطة.

وصف المباراة

في الشوط الأول أصيب جو جوميز بعد مرور 10 دقائق وخرج مصابا وعوضه إيزاك مبايا.

ووصل استحواذ الريدز لـ 73% لصالح الريدز، في الشوط الأول لكن دون أي خطورة لينتهي بالتعادل السلبي.

The art of defending 🤌 Just wait for the celebration from @Argyle's Maksym Talovierov 💪#EmiratesFACup pic.twitter.com/qhXguRjVaz — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025

في الشوط الثاني استطاع ريان هاردي من تسجيل هدف تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 53 من علامة الجزاء بعد لمسة يد تسبب فيها هارفي إليوت.

WOW 😱 Ryan Hardie scores from the spot to put @Argyle ahead against Liverpool 🤯 Just look at the celebrations!#EmiratesFACup pic.twitter.com/FdHSr8tcCW — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025

شارك داروين نونيز بدلا مبايا في الدقيقة 58 في محاولة من سلوت للعودة في النتيجة.

ومرت تصويبة لويس دياز بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 63.

زاد ضغط ليفربول من أجل إدراك التعادل، فتصدى الدفاع لفرصة من كييزا وانتهت بركلة مرمى في الدقيقة 83.

Maksym Talovierov just loves a tackle 💪#EmiratesFACup pic.twitter.com/WMKsn594fl — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025

وسدد نونيز كرة مرت بجوار القائم الأيسر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

وتألق الحارس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في التصدي لفرصة جوتا لتنتهي المباراة بفوز بليموث.

That's an unbelievable save from @Argyle's Conor Hazard to deny Liverpool with minutes to go 😳#EmiratesFACup pic.twitter.com/n1kYFjWTru — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025

وفي الأنفاس الأخيرة تألق كونور هازارد حارس أصحاب الأرض في إبعاد رأسية جاريل كوينساه ببراعة لركنية.

CONOR HAZARD. HOW HAVE YOU SAVED THAT!?#EmiratesFACup pic.twitter.com/FrKQ0G3gct — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025

وأقصى بليموث الذي يحتل المركز الأخير من دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) أيضا من قبل برينتفورد بالفوز في الدور السابق بنفس النتيجة.

وتعد تلك المرة الثانية خلال آخر 3 مواسم التي يودع فيها الريدز بطولة كأس الاتحاد بشكل مبكر للغاية.