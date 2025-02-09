قائمة ريال مدريد – خط دفاع من الشباب في مواجهة مانشستر سيتي

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد مانشستر سيتي.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة تواجد راؤول أسينسيو ورامون جاكوبو وخيسوس فاييخو فقط في مركز قلب الدفاع.

ويستمر غياب أنطونيو روديجير ودافيد ألابا بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – فيرلان ميندي – رامون جاكوبو – راؤول أسينسيو – لورينزو أجوادو.

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – براهيم دياز – إندريك – جونزالو جارسيا.

وأنهى ريال مدريد مرحلة الدوري بالمركز الـ 11، بينما أنهاها مانسشتر سيتي في المركز 22.