رومانو: ريال مدريد يعمل على تجديد عقد أسينسيو

الأحد، 09 فبراير 2025 - 16:23

كتب : FilGoal

راؤول أسينسيو - ريال مدريد ضد أوساسونا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن نية ريال مدريد تجديد تعاقده مع لاعب الشاب راؤول أسينسيو.

راؤول أسينسيو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفقا لرومانو فإن ريال مدريد سعيد بما يقدمه اللاعب ولذلك يرغب النادي في تأمين تواجده بعقد جديد.

النادي كان قد بدأ محادثات أولوية مع اللاعب في ديسمبر الماضي ولكن حاليا يعتبره أحد الأولويات ويرغب في تجديد العقد.

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ويمتد تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل.

أسينسيو صعد للفريق الأول لريال مدريد في الموسم الحالي بعد وشارك بشكل أساسي بعد إصابة إدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

صاحب الـ 21 عاما شارك مع الفريق الأول لريال مدريد في 20 مباراة خلال الموسم الحالي، بالإضافة لمشاركته في 11 مباراة مع الفريق الثاني بدوري الدرجة الثالثة.

راؤول أسينسيو ريال مدريد
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