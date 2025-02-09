منافس الأهلي وبيراميدز المحتمل - مساعد بيسيرو السابق مدربا لـ الجيش الملكي

الأحد، 09 فبراير 2025 - 10:43

كتب : FilGoal

ألكسندر سانتوس المدير الفني لبترو أتلتيكو

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي تعيين البرتغالي ألكسندر سانتوس مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي هوبير فيلود.

وكان قد تمت إقالة المدرب الفرنسي من قيادة الجيش الملكي بسبب تراجع النتائج.

ويعتبر الجيش الملكي منافسا محتملا لفريقي الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - الجيش الملكي يخطف نقطة والصدارة من صنداونز.. والرجاء يودع الجيش الملكي ثالث المتأهلين لربع نهائي أبطال إفريقيا.. وموقف الرجاء يتأزم طاقم تحكيم مصري لقمة الجيش الملكي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - صنداونز يتعادل مع الجيش الملكي.. وانتصار مولودية الجزائر

ويعرف ألكسندر سانتوس كرة القدم المصرية جيدا، إذ سبق له العمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمواطنه جوزيه بيسيرو في أكثر من ناد بينهم الأهلي المصري.

وكان سانتوس بين الجهاز الفني بقيادة بيسيرو والذي قاد الأهلي من أكتوبر 2015 وحتى يناير 2016 في 22 مباراة مختلفة.

وعمل سانتوس مع بيسيرو كمدرب مساعد في منتخب السعودية والوحدة السعودي والأهلي وبورتو وبراجا والشارقة.

بينما تولى القيادة الفنية لبترو أتليتكو الأنجولي في الفترة من أغسطس 2021 وحتى يونيو 2024.

كما عمل كمدير فني لفريق الصفاقسي التونسي من يوليو 2024 وحتى ديسمبر من نفس العام.

ومن المقرر إقامة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم 20 فبراير الجاري.

وتصدر الجيش الملكي مجموعته متفوقا على صنداونز الجنوب إفريقي، بينما يأتي الأهلي وبيراميدز في المركز الثاني بمجموعتيهما.

ويحتل الجيش الملكي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نهضة بركان متصدر الترتيب.

الجيش الملكي ألكسندر سانتوس بيسيرو
نرشح لكم
صنداونز يضرب أورلاندو برباعية في قمة الدوري الجنوب إفريقي ويبتعد بالصدارة منافس المصري المحتمل - أحد أقصر مدربي الزمالك عمرا.. باكيتا يقود اتحاد العاصمة تقرير: سامي الطرابلسي يتولى تدريب منتخب تونس الولاية الثانية.. التونسي الشابي مدربا لـ الرجاء المغربي منافس الزمالك المحتمل - شباب قسنطينة يودع كأس الجزائر بعد 3 أشهر راحة.. البنزرتي يبدأ تجربته التدريبية رقم 38 خبر في الجول - محاولات من الزمالك لضم بولبينة.. وبارادو متمسك بمقابل مالي كبير تقرير: مهدي النفطي يقترب من تدريب منتخب تونس
أخر الأخبار
خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا 37 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 13 من الدوري المصري 56 دقيقة | الدوري المصري
استراحة دوري المحترفين - الداخلية (0)-(0) المقاولون العرب.. نهاية الشوط الأول ساعة | القسم الثاني
صلاح الدين مصدق ينتظم في مران الزمالك ساعة | الدوري المصري
قبل غلق باب القيد.. مودرن سبورت يستعير أحمد أيمن منصور من المصري ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي بشأن حكام مباراة القمة 2 ساعة | الدوري المصري
كليمون تروبين حكما لمواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر