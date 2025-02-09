منافس الأهلي وبيراميدز المحتمل - مساعد بيسيرو السابق مدربا لـ الجيش الملكي

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي تعيين البرتغالي ألكسندر سانتوس مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي هوبير فيلود.

وكان قد تمت إقالة المدرب الفرنسي من قيادة الجيش الملكي بسبب تراجع النتائج.

ويعتبر الجيش الملكي منافسا محتملا لفريقي الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعرف ألكسندر سانتوس كرة القدم المصرية جيدا، إذ سبق له العمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمواطنه جوزيه بيسيرو في أكثر من ناد بينهم الأهلي المصري.

وكان سانتوس بين الجهاز الفني بقيادة بيسيرو والذي قاد الأهلي من أكتوبر 2015 وحتى يناير 2016 في 22 مباراة مختلفة.

وعمل سانتوس مع بيسيرو كمدرب مساعد في منتخب السعودية والوحدة السعودي والأهلي وبورتو وبراجا والشارقة.

بينما تولى القيادة الفنية لبترو أتليتكو الأنجولي في الفترة من أغسطس 2021 وحتى يونيو 2024.

كما عمل كمدير فني لفريق الصفاقسي التونسي من يوليو 2024 وحتى ديسمبر من نفس العام.

ومن المقرر إقامة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم 20 فبراير الجاري.

وتصدر الجيش الملكي مجموعته متفوقا على صنداونز الجنوب إفريقي، بينما يأتي الأهلي وبيراميدز في المركز الثاني بمجموعتيهما.

ويحتل الجيش الملكي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نهضة بركان متصدر الترتيب.