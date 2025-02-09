مواعيد مباريات الأحد 9 فبراير 2025.. ليفربول في كأس الاتحاد وبرشلونة ضد إشبيلية

يشهد اليوم الأحد الموافق 9 من شهر فبراير 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على بلايموث ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة، ويقام اللقاء في تمام الخامسة مساء.

بينما يحل توتنام ضيفا على أستون فيلا في السابعة و35 دقيقة من مساء اليوم.

الدوري الإسباني

تستمر إثارة المسابقة في صراع قمة الترتيب بمواجهة صعبة مساء اليوم.

ويحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

يشهد اليوم الأحد إقامة 8 مباريات من منافسات الجولة 21 وتقام جميع اللقاءات في تمام الثالثة عصرا.

ويحل وادي دجلة متصدر الترتيب ضيفا على لافيينا، بينما يستضيف نادي وي فريق بترول أسيوط.

ويستضيف سبورتنج فريق بلدية المحلة، بينما يحل المقاولون العرب ضيفا على الداخلية.