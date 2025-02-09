كأس إنجلترا – تشيلسي يودع أمام برايتون ونيوكاسل يفلت من مفاجأة برمنجهام

ودع تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ32 بالخسارة أمام مضيفه برايتون بهدفين لهدف.

وخسر تشيلسي المباراة ليفقد فرصة المنافسة على بطولة جديدة ويصبح ينافس فقط خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ثنائية برايتون جاءت عن طريق جورجينيو روتر وكارو ميتوما، بينما جاء هدف تشيلسي عن طريق بارت فيربروجين حارس برايتون بالخطأ في مرماه.

في الدور ذاته نجح نيوكاسل في تفادي المفاجآت وفاز على برمنجهام سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتأهل أيضا إبسويتش تاون بالفوز على كوفينتري سيتي بنتيجة 4-1، في مباراة لم يشارك فيها سام مرسي قائد إبسويتش.

وخسر أيضا إيفرتون أمام بورنموث بهدفين دون رد، وودع ساوثامبتون البطولة بالخسارة أمام بيرنلي بهدف.

وتأهل فولام بعد الفوز على ويجان 2-1.

وتقام باقي مباريات دور الـ32 اليوم الأحد، ويلعب ليفربول ضد بلايموث، وتوتنام ضد أستون فيلا، وولفرهامبتون ضد بلاكبرن روفرز.