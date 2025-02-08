تشكيل أتليتكو مدريد - نجل سيميوني أساسي وثنائي هجومي ضد ريال مدريد

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد غريمه ريال مدريد.

ويواجه أتليتكو مدريد خصمه ريال مدريد بعد قليل في دربي المدينة في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويلعب جوليانو سيميوني نجل دييجو سيميوني بشكل أساسي.

ودفع سيميوني بثنائي هجومي أنطوان جريزمان وخوليان ألفاريز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورنتي – خوسيه ماريا خيمينيز – كليمينت لونجليه – خافي جالان

خط الوسط: رودريجو دي بول – بابلو باريوس – صامويل لينو – جوليانو سيميوني

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – جوليان ألفاريز

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.

بينما يأتي أتليتكو مدريد في الوصافة بـ48 نقطة.