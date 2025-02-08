تشكيل أتليتكو مدريد - نجل سيميوني أساسي وثنائي هجومي ضد ريال مدريد
السبت، 08 فبراير 2025 - 20:47
كتب : FilGoal
أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد غريمه ريال مدريد.
ويواجه أتليتكو مدريد خصمه ريال مدريد بعد قليل في دربي المدينة في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويلعب جوليانو سيميوني نجل دييجو سيميوني بشكل أساسي.
ودفع سيميوني بثنائي هجومي أنطوان جريزمان وخوليان ألفاريز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: ماركوس يورنتي – خوسيه ماريا خيمينيز – كليمينت لونجليه – خافي جالان
خط الوسط: رودريجو دي بول – بابلو باريوس – صامويل لينو – جوليانو سيميوني
خط الهجوم: أنطوان جريزمان – جوليان ألفاريز
ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.
بينما يأتي أتليتكو مدريد في الوصافة بـ48 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) أتليتكو.. بداية الشوط الثاني تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي.. ومبابي يقود الهجوم ضد أتليتكو مؤتمر فليك: ليس علي ضغوط لتجديد عقدي.. ومن الجيد تقديم الحكام تفسيرات لقراراتهم رغم مواصلة تألقه أنتوني.. سيلتا فيجو يقلب الطاولة على ريال بيتيس ويخطف الفوز مواعيد مباريات السبت 8 فبراير - دربي مدريد.. والمصري ضد الاتحاد قائمة ريال مدريد - عودة كامافينجا ومبابي أمام أتليتكو مدريد "لحظة غيرت تاريخنا".. ريال مدريد يوجه رسالة لـ راموس بعد اختيار رقم قميصه مع مونتيري تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويحاول لعب دور الضحية