صنداونز يضرب أورلاندو برباعية في قمة الدوري الجنوب إفريقي ويبتعد بالصدارة

السبت، 08 فبراير 2025 - 17:59

كتب : FilGoal

صنداونز - أورلاندو بايرتس

فاز ماميلودي صنداونز على أورلاندو بايرتس في قمة الدوري الجنوب إفريقي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري.

ورفع صنداونز رصيده إلى النقطة 42 في صدارة الترتيب، بفارق 9 نقاط عن أورلاندو صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

سجل رباعية صنداونز كل من جرانت كيكانا وتيبوهو موكوينا، ولوكاس ريبيرو هدفين.

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أنا هدف أورلاندو الوحيد سجله ديون هوتو.

وتأهل الثنائي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

ويقع أورلاندو في التصنيف الأول بينما يأتي صنداونز في التصنيف الثاني.

وتقام قرعة دور الثمانية يوم 20 فبراير الجاري في الدوحة عاصمة قطر.

وتأتي فرق التصنيف الأول في القرعة كالآتي:

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) – الجيش الملكي (المغرب) – الترجي (تونس) – الهلال (السودان)

أما فرق التصنيف الثاني جاءت كالآتي:

الأهلي (مصر) – ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) – مولودية الجزائر (الجزائر) – بيراميدز (مصر)

أورلاندو بايرتس صنداونز جنوب إفريقيا
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