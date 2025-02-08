صنداونز يضرب أورلاندو برباعية في قمة الدوري الجنوب إفريقي ويبتعد بالصدارة

فاز ماميلودي صنداونز على أورلاندو بايرتس في قمة الدوري الجنوب إفريقي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري.

ورفع صنداونز رصيده إلى النقطة 42 في صدارة الترتيب، بفارق 9 نقاط عن أورلاندو صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

سجل رباعية صنداونز كل من جرانت كيكانا وتيبوهو موكوينا، ولوكاس ريبيرو هدفين.

🏆 𝔹𝕖𝕥𝕨𝕒𝕪 ℙ𝕣𝕖𝕞𝕚𝕖𝕣𝕤𝕙𝕚𝕡 🏆 ⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: The Brazilians get an opener! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 1⃣➖0⃣ 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 🚨 LIVE 📺 SABC 1 🌐 https://t.co/z8ZQ9bYk9o 📻 SABC Radio Stations#SABCSportFootball #BetwayPrem pic.twitter.com/Zf3vL6gasw — SABC Sport (@SABC_Sport) February 8, 2025

أنا هدف أورلاندو الوحيد سجله ديون هوتو.

🏆 𝔹𝕖𝕥𝕨𝕒𝕪 ℙ𝕣𝕖𝕞𝕚𝕖𝕣𝕤𝕙𝕚𝕡 🏆 ⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: The Brazilians have doubled their lead! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 2⃣➖0⃣ 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 🚨 LIVE 📺 SABC 1 🌐 https://t.co/z8ZQ9bYk9o 📻 SABC Radio Stations#SABCSportFootball #BetwayPrem pic.twitter.com/PPaKqMMH2m — SABC Sport (@SABC_Sport) February 8, 2025

وتأهل الثنائي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

🏆 𝔹𝕖𝕥𝕨𝕒𝕪 ℙ𝕣𝕖𝕞𝕚𝕖𝕣𝕤𝕙𝕚𝕡 🏆 ⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: The Buccaneers have reduced the margin! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 2⃣➖1⃣ 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 🚨 LIVE 📺 SABC 1 🌐 https://t.co/z8ZQ9bYk9o 📻 SABC Radio Stations#SABCSportFootball #BetwayPrem pic.twitter.com/GS91f6ncia — SABC Sport (@SABC_Sport) February 8, 2025

ويقع أورلاندو في التصنيف الأول بينما يأتي صنداونز في التصنيف الثاني.

🏆 𝔹𝕖𝕥𝕨𝕒𝕪 ℙ𝕣𝕖𝕞𝕚𝕖𝕣𝕤𝕙𝕚𝕡 🏆 ⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: Lucas Ribeiro gets a brace! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 3⃣➖1⃣ 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 🚨 LIVE 📺 SABC 1 🌐 https://t.co/z8ZQ9bYk9o 📻 SABC Radio Stations#SABCSportFootball #BetwayPrem pic.twitter.com/cZWX46gZmq — SABC Sport (@SABC_Sport) February 8, 2025

وتقام قرعة دور الثمانية يوم 20 فبراير الجاري في الدوحة عاصمة قطر.

🏆 𝔹𝕖𝕥𝕨𝕒𝕪 ℙ𝕣𝕖𝕞𝕚𝕖𝕣𝕤𝕙𝕚𝕡 🏆 ⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: What a strike by Teboho Mokoena! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 4⃣➖1⃣ 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 🚨 LIVE 📺 SABC 1 🌐 https://t.co/z8ZQ9bYk9o 📻 SABC Radio Stations#SABCSportFootball #BetwayPrem pic.twitter.com/PEGNbYn198 — SABC Sport (@SABC_Sport) February 8, 2025

وتأتي فرق التصنيف الأول في القرعة كالآتي:

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) – الجيش الملكي (المغرب) – الترجي (تونس) – الهلال (السودان)

أما فرق التصنيف الثاني جاءت كالآتي:

الأهلي (مصر) – ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) – مولودية الجزائر (الجزائر) – بيراميدز (مصر)