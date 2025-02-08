جوارديولا: خضنا مباراة معتادة في كأس الاتحاد.. ولست محبطا من مشاركة هذا الثنائي

السبت، 08 فبراير 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا بما قدمه لاعبي مانشستر سيتي في الفوز على ليتون أوريينت بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا عبر بي بي سي: "لعبنا مباراة رائعة للغاية، مباراة معتادة في كأس الاتحاد وهي بطولة لا تصدق، كنا نعلم أنهم فريق جيد وسيركضون في المساحات، هم فريق رائع لكننا صنعنا الكثير من الفرص وسعيد للتأهل".

وأضاف "لا أعتقد أننا عانينا في الشوط الأول، في أول 10-15 دقيقة ربما، لكن بعد الهدف الرائع الذي سجلوه سيطرنا على اللقاء وصنعنا عديد الفرص".

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وردا على مشاركة فيل فودين وكيفين دي بروين كبديلين أجاب: "لست محبطا من مشاركة الثنائي وهذا سبب وجوده معي، تحدثنا على أن البطولة مهمة وأعتقد أن هذا كان أفضل قرار، سعيد لهدف دي بروين، تحركه كان رائعا للغاية".

وأتم عن إصابة نيكو جونزاليس قائلا: "أهلا بالدوري الإنجليزي والحكام، ربما كان يعلم بشأن الحكم لأنني أفهم أن الأمر ليس سهلا، ليس الأمر سهلا لفعل شيء عندما تلعب ضد فرق من الدرجة الثالثة".

وتأهل مانشستر سيتي لدور الـ 16 من البطولة التي يحمل وصافتها وسينتظر قرعة لتحديد منافسه في الدور التالي.

بدأ مرموش المباراة بشكل أساسي في مركز المهاجم وسط غياب إيرلنج هالاند، كما لعب نيكولاس جونزاليس وفيتور ريس لأول مرة منذ الانضمام للفريق.

سجل هدفي مانشستر سيتي في المباراة كلا من كيفت دي بروين وعبد القادر خوسانوف، بينما أحرز ستيفان أورتيجا هدف ليتون بالخطأ في مرماه.

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