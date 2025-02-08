سيغيب عن القمة.. مصدر من الرابطة لـ في الجول: ناصر ماهر سيتعرض لنفس عقوبة قندوسي

السبت، 08 فبراير 2025 - 16:11

كتب : بسام أبو بكر

ناصر ماهر - الزمالك - الإسماعيلي

كشف مصدر من رابطة الأندية المصرية على التساؤلات الدائرة حول عقوبة ناصر ماهر لاعب الزمالك بعد طرده أمام الإسماعيلي.

وتعرض ناصر ماهر للطرد في الدقيقة 86 بسبب ضرب محمد نصر لاعب الإسماعيلي بدون كرة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com : "هناك نوعين من العقوبات، الإدارية والانضباطية، الأولى تتعلق بالتدخلات على الكرة، مثل محاولة منع الخصم من التسجيل ويتعرض خلالها اللاعب للإيقاف لمدة مباراة، أمام العقوبة الانضباطية تكون 3 مباريات وتتعلق بالتدخلات على الخصم بدون كرة".

وأوضح "عقوبة ناصر ماهر تندرج تحت بند العقوبات الانضباطية لذا سيتم إيقافه لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيها على غرار ما حدث مع أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا".

وتعرض أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا للإيقاف ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة خلال مواجعهة فريقه أمام سموحة.

وبذلك سيغيب ناصر ماهر عن صفوف الزمالك خلال مباريات: فاركو وبتروجت والأهلي على الترتيب، وذلك حال لم يحدث أي تأجيل في مواعيد المباريات.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قراره بتوقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر. (طالع التفاصيل)

ناصر ماهر شارك مع الزمالك في الموسم الحالي خلال 9 مباريات وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي ونبيل عماد ثنائية الزمالك.

ولعب مصطفى شلبي تحت قيادة كريستيان جروس 13 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مرة.

ووصل شلبي للمساهمة الـ27 مع الزمالك في 86 مباراة، بواقع تسجيله 13 هدفا وصناعته 14 آخرين.

وكان الزمالك قد خسر المباراة الماضية ضد بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

ناصر ماهر الزمالك الإسماعيلي
نرشح لكم
تقرير تونسي يكشف موعد وصول الجفالي للانضمام لـ الزمالك إصابة محمد حسن بقطع في وتر أكيليس استراحة في الدوري - المصري (1)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول تشكيل المصري - فخر الدين بن يوسف يقود الهجوم أمام الاتحاد.. وإيبوكا على الدكة الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة تعيين خبير أجنبي للحكام.. وطلب آخر بشأن قمة الزمالك الكشف عن موعد غلق باب القيد الشتوي المحلي خبر في الجول - تضاؤل فرص مشاركة داري وبنشرقي أمام غزل المحلة خبر في الجول - المصري يقترب من ضم مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي
أخر الأخبار
جوارديولا: خضنا مباراة معتادة في كأس الاتحاد.. ولست محبطا من مشاركة هذا الثنائي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تونسي يكشف موعد وصول الجفالي للانضمام لـ الزمالك 34 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة كاملة لـ مرموش.. مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيغيب عن القمة.. مصدر من الرابطة لـ في الجول: ناصر ماهر سيتعرض لنفس عقوبة قندوسي ساعة | الكرة المصرية
إصابة محمد حسن بقطع في وتر أكيليس ساعة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - المصري (1)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
تقرير صربي: بسبب الزمالك.. كاليب زادي سيري يغيب عن فويفودينا في الدربي ضد بارتيزان ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل المصري - فخر الدين بن يوسف يقود الهجوم أمام الاتحاد.. وإيبوكا على الدكة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 4 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول