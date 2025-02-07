عقوبة فورية من الزمالك ضد ناصر ماهر بعد الطرد

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 22:29

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر ماهر - الزمالك - الإسماعيلي

أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قراره بتوقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر لاعب الوسط.

جاء ذلك وفقا للائحة الفريق بعد طرده في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد مدير الكرة بالقلعة البيضاء في تصريحاته للمركز الإعلامي للأبيض على أنه يتم تطبيق اللائحة على أي لاعب مخطئ بالفريق.

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وتعرض ناصر ماهر للطرد في الدقيقة 86 بسبب ضرب محمد نصر لاعب الإسماعيلي بدون كرة.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي ونبيل عماد ثنائية الزمالك.

ولعب مصطفى شلبي تحت قيادة كريستيان جروس 13 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مرة.

ووصل شلبي للمساهمة الـ27 مع الزمالك في 86 مباراة، بواقع تسجيله 13 هدفا وصناعته 14 آخرين.

وكان الزمالك قد خسر المباراة الماضية ضد بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

وشارك الثنائي الجديد للزمالك محمود جهاد وأحمد حسام في المباراة منذ بدايتها.

وحصل محمود جهاد على جائزة رجل المباراة.

وفي أول مشاركة لناصر ماهر بعد عودته من الإصابة تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد التعدي على لاعب من الإسماعيلي.

وعلى الجانب الآخر، خسر الإسماعيلي المباراة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.

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