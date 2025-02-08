الهلال يحسم الجدل حول مستقبل سالم الدوسري

أتم نادي الهلال اتفاقه مع سالم الدوسري بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد سالم الدوسري مع الهلال بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال أتم اتفاقه مع سالم الدوسري بشأن تجديد تعاقده لمدة موسمين.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي لتمديد العلاقة التعاقدية بينهما حتى صيف 2027.

القنوات الرياضية السعودية ذكرت في وقت سابق أن الهلال عرض على سالم الدوسري التجديد مقابل 26 مليون ريال في الموسم.

وأشارت إلى أن في حالة الرفض، من المرجح أن ينتقل اللاعب المخضرم إلى نادي نيوم، الذي يلعب في دوري القسم الثاني.

نيوم الذي يضم أحمد حجازي أحد أبرز المرشحين للتأهل للدوري السعودي الممتاز الموسم المقبل.

ولفت التقرير إلى أن هناك عروض أخرى وصلت الدوسري، تزامنا مع قرب انتهاء عقده مع الهلال.

وشارك الدوسري مع الهلال في 28 مباراة مع الهلال هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وسجل النجم السعودي 10 أهداف وصنع 9.