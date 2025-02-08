الهلال يحسم الجدل حول مستقبل سالم الدوسري

السبت، 08 فبراير 2025 - 12:41

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

أتم نادي الهلال اتفاقه مع سالم الدوسري بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد سالم الدوسري مع الهلال بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال أتم اتفاقه مع سالم الدوسري بشأن تجديد تعاقده لمدة موسمين.

أخبار متعلقة:
الهلال يعرض على سالم الدوسري التجديد مقابل 26 مليون ريال في موسم الهلال يستعيد سالم الدوسري كأس الخليج - سالم الدوسري يقود السعودية أمام العراق.. وأيمن حسين أساسي سالم: لا أحد يريد مراجعة تقنية الفيديو.. ونلوم الجزيري لهذا السبب

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي لتمديد العلاقة التعاقدية بينهما حتى صيف 2027.

القنوات الرياضية السعودية ذكرت في وقت سابق أن الهلال عرض على سالم الدوسري التجديد مقابل 26 مليون ريال في الموسم.

وأشارت إلى أن في حالة الرفض، من المرجح أن ينتقل اللاعب المخضرم إلى نادي نيوم، الذي يلعب في دوري القسم الثاني.

نيوم الذي يضم أحمد حجازي أحد أبرز المرشحين للتأهل للدوري السعودي الممتاز الموسم المقبل.

ولفت التقرير إلى أن هناك عروض أخرى وصلت الدوسري، تزامنا مع قرب انتهاء عقده مع الهلال.

وشارك الدوسري مع الهلال في 28 مباراة مع الهلال هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وسجل النجم السعودي 10 أهداف وصنع 9.

سالم الدوسري الهلال السعودي
نرشح لكم
الرياضية: أهلي جدة يسقط فيرمينو من قائمته المحلية 4 في 6.. أهلي جدة يعمق جراح جوميز بهزيمة جديدة النصر يتخطى الفيحاء بثلاثية دوران ورونالدو وزارة الرياضة السعودية تعيد تسمية ملعب الجوهرة المشعة بنزيمة يقود اتحاد جدة لفوز قاتل واعتلاء القمة محمد شريف يشارك في خسارة الخليج بخماسية تقرير: نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة سيقام على ملعب المملكة أرينا نيمار يرد على جيسوس: الملعب هو المكان الوحيد الذي يمكنني فيه الدفاع عن نفسي
أخر الأخبار
خبر في الجول - أحمد ياسر يقترب من فسخ تعاقده مع التحدي الليبي والانتقال لـ غزل المحلة 2 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - المصري يقترب من ضم مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي 35 دقيقة | الكرة المصرية
الهلال يحسم الجدل حول مستقبل سالم الدوسري 41 دقيقة | سعودي في الجول
جوارديولا: أتمنى عودة رودري في الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: أهلي جدة يسقط فيرمينو من قائمته المحلية 2 ساعة | سعودي في الجول
ماسيمو بوساكا يصل القاهرة للمشاركة في ورشة عمل تطوير الحكام 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 8 فبراير - دربي مدريد.. والمصري ضد الاتحاد 2 ساعة | الدوري الإسباني
فويفودينا يرد عبر في الجول على أنباء مفاوضات الزمالك مع زادي سيري 11 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 2 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 3 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 4 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول