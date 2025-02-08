بورتو يخطف نقطة في الوقت القاتل أمام سبورتنج لشبونة

خطف بورتو نقطة تعادل مثيرة أمام سبورتنج لشبونة في قمة الجولة 21 من الدوري البرتغالي.

اللقاء الذي أقيم في ملعب دراجاو معقل بورتو انتهى بالتعادل 1-1 وشهد حالتي طرد للضيوف.

وتقدم لشبونة بهدف إيفان فريسنيدا بالهدف الأول في الدقيقة 42 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مرت من الجميع.

وأدرك داني ناماسو التعادل في الدقيقة 90+4 لصالح بورتو بعد تمهيد من سامو.

وبعد الهدف مباشرة نشبت مشادة كبيرة بين لاعبي الفريقين نتج عنها 4 بطاقات صفراء وطرد ماتيوش رييس وعثمان دايوماندي ثنائي لشبونة.

الفوز أبقى لشبونة في الصدارة عند 51 نقطة فيما ظل بورتو ثالثا برصيد 43 نقطة.

ويلتقي لشبونة في الجولة المقبلة مع أروكا، فيما يخوض بورتو مواجهة مع فارينسي.