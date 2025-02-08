بورتو يخطف نقطة في الوقت القاتل أمام سبورتنج لشبونة
السبت، 08 فبراير 2025 - 01:02
كتب : FilGoal
خطف بورتو نقطة تعادل مثيرة أمام سبورتنج لشبونة في قمة الجولة 21 من الدوري البرتغالي.
اللقاء الذي أقيم في ملعب دراجاو معقل بورتو انتهى بالتعادل 1-1 وشهد حالتي طرد للضيوف.
وتقدم لشبونة بهدف إيفان فريسنيدا بالهدف الأول في الدقيقة 42 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مرت من الجميع.
⚽ GOLO
Fresneda 42'
I Liga (#21) | FC Porto 0-(1) Sporting#LigaPortugalBetclic #EPOCA2425 #JORNADA21#FCPSCP #FCP #SCP
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وأدرك داني ناماسو التعادل في الدقيقة 90+4 لصالح بورتو بعد تمهيد من سامو.
Namaso empatou tudo ao cair do pano! 🤯#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalbetclic #FCPorto #SportingCP #betanolp pic.twitter.com/ENxfOlcanO— sport tv (@sporttvportugal) February 7, 2025
وبعد الهدف مباشرة نشبت مشادة كبيرة بين لاعبي الفريقين نتج عنها 4 بطاقات صفراء وطرد ماتيوش رييس وعثمان دايوماندي ثنائي لشبونة.
الفوز أبقى لشبونة في الصدارة عند 51 نقطة فيما ظل بورتو ثالثا برصيد 43 نقطة.
ويلتقي لشبونة في الجولة المقبلة مع أروكا، فيما يخوض بورتو مواجهة مع فارينسي.